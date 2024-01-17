家庭第二台車和女用車首選 LEXUS ALL NEW LBX 129.9萬起

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Lexus全新跨界休旅-LBX於台北車展公佈預售後，以打破級距框架的設計，並憑藉精緻且奢華的內装質感及造車工藝，吸引大量顧客下訂，累計訂單近千張！總代理和泰汽車今天（1月17日）正式發表並公佈正式售價，包含Active、Active+、Cool、Relax、Relax+等五款，正式售價129.9萬起。

去年以突破3萬台的亮眼銷售成績稱霸豪華車市的Lexus，在豪華休旅統距市場亦穩坐冠軍！深 受消費者喜愛的休旅車RX、NX、UX車系，銷售佔豪華休旅車的31%，稱霸豪華休旅市場。本次導入全新開發的都會跨界休旅LBX，也將提供給熱愛休旅車的消費者們另一個選擇。

LBX命名源自LexusBreakthroughx-over之字首，以PREMIUMCASUAL為設計概念，不受

限於車身尺寸，趣藉風格且個性化的外觀設計、精緻且奢華的內裝質感與配備、更承裝了Lexus品牌 一向優異的造車工藝，打造出跳脫級距框架且富有高級質感的車款，不僅賦予豪華車全新定義，更為一款引領市場潮流的全新跨界SUV。

設計承襲Lexus最新家族識别，以紡錘造型進氣壩結合向前延伸的引擎蓋，搭配向左、在延伸至 LED頭燈組的ResoluteLook造型與漸層式格柵水箱護胃，勾勒出全新UnifiedSpindle立體紡錘造 型：並採用品牌新世代L-signature貫穿式LED尾燈設計，以水平橫向軸線傅遞寬闊、低重心且讓人印象深刻的視覺感受。

內装則以TAZUNA概念設計，目方向盤向兩側延伸，打造直覺就手的全環繞駕駛座艙，全等級標

配9.8吋中央觸控螢幕、線傅式排檔桿、e-Latch電子式門把，並依等統導入如HUD抬頭顯示器、 12.3全數位儀表板、64色環景LED燈光組及MarkLevinso PremiumSurround音響等科技 質感配備：座椅部分，提供如QUOLE豪華皮革、UltrasuedeQ人造麂皮及Semi-Anitine頂級真皮等多元高質感座椅材質，以超越級距的豐富配備，傅遞細膩座脆質感，吸引1獨具慧眼的買家青睞。

LBX搭載品牌最新世代1.5升Hybrid油電複合動力系統，搭配E-CVT電子無段變速系統，並採 用效能更出色的雙極鎳氫電池模組，創造最大綜效馬力136匹與26.4km/L平均油耗之優異節能表現：懸吊系統採用與日本、歐洲市場相同GA-B模組架構，以優異舒適的前獨立麥花臣及後拖曳臂懸吊的架構，創造穩定且令人印象深刻的動態表現。

LSS+3.0智動駕駛輔助系統，全方位守護駕駅安全 為寸護駕駛及車室內所有乘容的安全，LBX搭載新世代LS5+3.0智動駕融輔助系統一，其中強 化多項PCS預警式防護系統功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助等；DRCC全速域雷達感應式 車距維持定速系統，升級具備RSA速限辦識輔助功能；另LDA、LTA等功能亦同步優化，提供駕駛更 直覺的駕馭體驗。除了LSS+3.0之外，LBX全等級標配8SRS氣襄、BSM盲點偵測条統、SEA安全離座輔助系統等，並依等級提供360度環景影像輔助系統、AP白動停車輔助系統°

全新LBX即日起以建議售價129.9萬元起，於Lexus據點正式展售。為吸引更多時尚與新奢品味的消費者關注，將展關戶外展車活動，預計1/19(五）至1/21（日）在高雄巨蛋廣場；1/26（五） 至2/4（日)在台中TigerCity（老虎城)購物中心舉辦。展車現場更邀請民眾至粉絲團按讚打卡，並可兌換精美好禮。歡迎消費者親臨Lexus展示據點或戶外展車現場，親身感受全新LBX車款魅力：亦可 至Lexus官方網站https://www.lexus.com.tw。