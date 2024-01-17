朝減碳之路邁進 永豐金通過科學基礎減量目標審核

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科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）於近日審查通過永豐金控的科學基礎減量目標（science-based targets, SBT），表彰永豐金控在前年經董事會通過「2030年達成自身營運淨零排放、2050年達成全資產組合淨零排放」的淨零目標後，邁入新的里程碑。

SBTi為全球公認最有公信力的減量目標倡議組織，協助企業採用一致的科學方法依所屬產業設定減碳目標，以符合《巴黎協定》於本世紀末將全球升溫控制在攝氏2度內，並以1.5度為目標的雄心。

永豐金控以2021年為基準年設定SBT，其自身營運碳排（範疇一及範疇二）涵蓋所有海內外營運據點，透過減少設備能耗、提升再生能源使用比率、導入內部碳定價等方式，計畫2027年達到減降29.4％。對於金融業最關鍵的投融資碳排（範疇三），永豐金控已將100％化石燃料的長期融資部位納入目標設定，並計畫逐步退出燃料煤和非常規油氣的投資與融資業務，同時亦將持續運用自身金融影響力，鼓勵客戶設定減碳目標。

面對氣候變遷對全球經濟及人類生存帶來的風險，世界迫切需要轉向低碳經濟。永豐金控表示，將持續參與或支持各項國際氣候倡議，並積極發展永續金融，領先同業投入減碳金融服務，透過碳盤查與查證、能源管理、減碳及永續等四步驟一站式服務，協助企業汰換耗能設備、買賣綠電或提供綠色存款等多元服務，期以金融力量攜手產業低碳轉型。詳細資訊請連結永豐金控官方網站。