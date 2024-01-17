《電週邊》許勝雄：「企」字拿掉「人」是「止」 仁寶有利潤就應加薪

【時報記者任珮云台北報導】仁寶（2324）今舉行旺年會。董事長許勝雄在會前記者會表示，仁寶集團的企業理念之一就是有利潤就應該加薪，給員工好的獎金。企業的「企」，把「人」拿掉就是「止」，人才是最基本的。仁寶每年都有3~4%的調薪、以及績效獎金，和員工共享營運的成果是很重要的。此外，仁寶自2011年推出「66專案」，生一個小孩除了正常的生育獎金外，每一個人再加發6.6萬元紅包，生2個就乘以2，生3個就乘以3。至2023年底，金仁寶集團執行「66專案」的受惠人數達5449人，金額達3.6億元。企業可以和和員工有更家庭化的互動，也讓員工能實現理想能，不止是薪資還有成就。

回應媒體有關台灣電力政策的提問，許勝雄表示，自己對於政府的政策已經不太談了，但可以這樣來看，未來是一個地球、二個標準、3個生產區塊，所謂的3個生產區塊是指，亞洲、北美和歐盟。台電產生巨大的虧損，到最後仍然是由全民買單，所以，應該讓台電能有合理的成本和健康營運。因此，台灣是否只靠綠能就能維持穩定合理電價，這是可以去思考的。現在全世界都在談小型的核融合發電機制，技術應該可以解決，若核廢料可以有效處理，將影響降到最低，是有利於競爭力提升。台灣是海島型經濟，若能源都要仰賴進口，這樣對能源政策會是很大的衝擊，企業也無法擁有一個有競爭力的成本。