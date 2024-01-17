佛心科大 龍華比照公立大學全面調薪

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體恤教職員辛勞全面加薪 2018年來第3度調薪

龍華科技大學今(17)日宣布今年1月起專任編制教職員工(含專案教師)薪給、主管加給及職員專業加給比照軍公教調薪4%，約聘僱人員及計畫案專任人員薪俸亦比照調薪4%；專任教師(含專案教師)學術研究費，則依公立大專校院教師學術研究加給表調整，助理教授級以上學術研究費調整15%，講師級學術研究費調整4%，這是該校2018年以來第3度調薪，為全校教職員工送上龍年新春賀禮。

不畏少子女化衝擊，龍華科大全校學生總人數近年持續增加，112學年度新生註冊率達91.62%，為學生人數5000人以上之綜合型私立科大第1名。天下《Cheers》日前公布「2024企業最愛大學生調查」，學校今年第五度蟬聯全國私立科大第一名榮耀，技職排名僅次臺科大、北科大及高科大，並較2023年大幅進步6個名次，更是唯一入榜TOP 20的私立科大，辦學績效深獲社會各界肯定。

董座孫道亨肯定全體教職員努力辦學 績效亮眼有目共睹

龍華科大董事長孫道亨表示，學校辦學績效表現非常亮眼，這都是全體教職員工共同努力的成果。學校響應政府調薪政策，通過調薪感謝全校教職員工的用心付出，並肯定員工在工作崗位的辛勤奉獻，期盼激勵全體同仁持續創造良好績效，為營造優質校園環境而努力，孫董事長指出調薪可以實質鼓勵員工、凝聚團隊向心力，做為私立科技大學指標性學府，儘管在少子女化衝擊下，學校經營大環境日益艱難，龍華科大仍持續多元辦學，精進教學品質，在培養學生成為職場專業人才，以提升其未來就業競爭力的同時，學校更責無旁貸，必須盡力照顧好教職員工，提供同仁更好福祉與工作環境，善盡大學社會責任，並為台灣技職教育開拓更寬廣的未來。

不畏少子化 校長葛自祥帶領教職員戮力興學厥功甚偉

龍華科大校長葛自祥說，學校112學年度新生註冊率達91.62％，為學生人數5,000人以上的綜合型私立科大第一名，全校總人數相較10年前，仍能維持穩定增長；此外，學校校務基金規模居全國科大前三名，財務狀況穩健，成為少子女化寒冬下，少數逆勢成長、辦學績優的科技大學。葛校長指出該校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，龍華科大定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學，多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，以培養務實人才為首要目標，長期深耕產學合作，促使學校連續6年獲教育部高教深耕計畫補助、金額連年增加，累積補助金額更是台中以北地區私立科大第一！顯見政府主管機關對該校的高度肯定。

葛校長強調，該校多年來持續投入資源優化各學院「類產業環境實作場域」師資及設備，積極推動產學鏈結，該校擁有3座教育部億元級類產線實作基地，為全國擁有數量最多的技專校院，並與產業共同成立產學及人才培育聯盟，加上半導體元件製程及封裝檢測各類實驗室等特色場域，龍華學子不僅實作機會多、在學期間提前掌握產業趨勢，並考取含金量高的專業證照，也因此畢業生廣獲企業青睞。

據了解，近年來龍華科大除打造智慧校園等硬體設施外，並運用AI、雲端等科技輔助教學，營造無邊界校園，讓學子隨時學習不受限，學習內涵則深耕智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR/VR/MR）等應用科技與服務，強化學生跨領域所需知識與技能，並培養其創新、創意、創業各領域所需之知識及實作技能，期望打造學子職場黃金競爭力，成為未來社會最夯人才。