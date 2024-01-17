《外交政策》雜誌刊文：中美關係是有韌性的

澎湃新聞17日報導，今年是中美兩國建交45周年，隨著開啟2024新的一年，中美各界交往互動逐漸恢復，備受兩國乃至世界關注。近日美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌刊文指出，過去相當長一段時期，中美關係一直處於緊張狀態。不過，中美關係是「有韌性的」——也就是說，它經歷了起起落落，但從未達到完全破裂的地步。這很大程度上是因為經貿關係對雙方起到了「穩定器」和「壓艙石」作用。

文章認為，真正的挑戰是如何重新定位和重建中美關係這種「富有彈性」的雙邊關係，貿易摩擦和技術「脫鉤」已經對中美關係產生了深遠的影響。類似於過去單一的經濟貿易「穩定器」在未來似乎不太可能在中美關係週期性起伏期間確保中美關係必要的穩定。具有韌性的雙邊關係，無論是出於短期穩定還是長期和平，都需要中美雙方有更多的選擇、更多的聯繫和更多的機制。 文章指出，華盛頓和北京需要找到更可持續、互利的合作機制——包括但不限於全球問題、地區危機和國際機構改革 ——來改變雙邊關係的「脆弱性」。這不是雙方任何一方的綏靖做法，而是避免任何不必要甚至迫在眉睫的衝突或戰爭的最有效方式。 美國等西方國家單方面尋求孤立中國、對中國施加集體壓力、並期望中國在與美西方的長期對抗中失敗是不現實的。文章建議道，重建學術交流是一個充滿機遇的領域。華盛頓和北京應該就此推出積極措施，如為前往中國的美國學生和研究人員尋求保證，減少中國公民赴美旅遊的壓力，淡化有關中國學生學者是間諜的荒謬說法，更加慷慨地資助美國大學和高中的中文課程，並資助研究軍事、政治制度、經濟、語言、文化和歷史的研究人員。