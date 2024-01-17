麥拉倫超跑來了！ 飄移賽周末彰化登場

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2024第三屆彰化國際賽車節20日、21日將在彰化高鐵站區登場，主辦單位今天在彰化縣政府廣場快閃展示麥拉倫650s GT3等超跑及賽車，彰化縣長王惠美坐進駕駛座體驗熱血的賽車氛圍，邀請熱愛賽車運動的民眾周末一起到彰化感受速度的快感。

「梗～梗～梗～」彰化縣長王惠美參觀彰縣府廣場快閃展示的麥拉倫、法拉利等車廠的超跑及以碳纖維打造的賽車，並在主辦單位帶領下坐進駕駛座，握上方向盤體驗賽車手的感受，她難掩興奮之情，逗趣發出模擬賽車引擎聲浪的聲音。

現場展示的麥拉倫650s GT3全車採碳纖維單體式車身，加上氣壓驅動的6速序列式變速箱，換檔時會有特殊的碰碰聲浪。

同場還展示讓許多本田迷瘋狂的Acura最新，且最強的運動型跑車NSX為基礎所打造的NSX GT3；並有F4方程式錦標賽的賽車。彰縣府廣場快閃展示的車輛一字排開，總造價超過新臺幣1億元。

王惠美表示，運動帶動觀光，感謝台灣極限賽車運動發展協會的用心，以及台灣柏釧企業公司董事長黃錦章等產業界老闆共同參與。

今年賽事擴大辦理，將在1月20日、21日舉辦城市飄移賽，27日、28日則是道路封街拉力賽，相當具有可看性。賽車節活動地點在彰化高鐵站，結合各產業，在賽場周邊辦理美食攤商區、展售田中、社頭的農特產品以及汽機車和改裝配件展覽。