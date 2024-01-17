紐約梅隆投資管理 發表最新2024年投資展望

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

紐約梅隆投資管理（BNY Mellon Investment Management）17日於台北舉行「2024年投資市場展望論壇」，由於利率處於高水準加上經濟情勢的不明朗，投資人在2024年應維持審慎布局，展望優質資產標的。

數月來，隨著各大央行齊力對抗通貨膨脹，經濟前景逐漸顯示出好轉，然而升息週期何時結束仍是一大問題。紐約梅隆投資管理全球經濟與投資分析（GEIA）團隊評估，預估未來十年政策利率會維持在4.5％左右。「利率長期維持高水準」所營造的金融環境可能使經濟活動放緩，甚至將導致成長緊縮與就業機會減少。

紐約梅隆投資管理首席經濟學家Shamik Dhar表示，雖然還是有方法可以在今年創造出穩健報酬機會，但是2023年所避過的經濟衰退趨勢很可能只是延遲一年出現。儘管如此，各地經濟衰退的機率不盡相同，代表有機會藉由區域與資產類別多元布局增加投資價值。

根據全球經濟發展局勢，Newton多元資產團隊預期有六大關鍵趨勢會影響全球投資走向。最值得注意的是，將有約佔世界人口40％的選民於2024年參與投票，選舉的不確定性會削弱市場表現，可能導致投資計畫延後。選舉年因政府試圖擴大支出，通常對經濟有利，但是赤字規模限制了政府加碼財政政策的能力。各國政府較以往更為積極介入經濟運作，在利率與實質薪資雙雙走高的情況下，造成市場缺乏效率且通貨膨脹加劇，可能進而導致投資減少且失業率上升。

由於經濟前景仍不明朗且高利率政策可望延續，個別企業可能面臨營運成本與再融資成本上升的壓力，而消費者也許會因高通膨而縮減消費。Newton多元資產團隊亦指出，市場可能會因為信心低迷而引發特別的投資風險。

Newton Investment Management多元資產副投資長Paul Brain表示，企業財測針對未來盈餘微幅下修，刺激股市在近期財報季出現震盪；這代表金融市場對2024年展望感到不安，並且採取更審慎的立場，因此也要提高警覺留意高利率造成的問題是否浮現。個股表現差異可能極大，顯示選股的重要性。從資產配置的角度來看，能透過提高股利對抗通膨壓力的企業將是優質標的。

Insight Investment指出，認同對「利率維持高水準」的觀點，認為中性利率已向上修正。債券殖利率已升高，反映出這種新的現實狀況，而殖利率走高為固定收益投資創造了正偏態分布的不對稱性報酬概況。高收益債券多年來首次名符其實地提供了非常高的收益水準。

有鑑於經濟成長減緩且融資成本不斷升高，未來一年公司債的表現可能會出現顯著落差，縝密的信用分析將是創造最大報酬的關鍵。

Insight Investment固定收益投資專家主管April LaRusse表示，市場從對一種宏觀狀況定價轉向另一種，我們發現個別公司債的價格變得更為敏感。相信2024年的金融情勢將有利於主動型投資管理，因為個別公司、經濟與資產類別表現分歧的現象會更為明顯，表示市場價值錯估的投資機會浮現。在高收益範圍內，風險胃納較高的投資人可以從被調降評級的墮落天使債券中找到值得留意的機會，主動型經理人也可以在此創造超越傳統高收益的超額報酬機會。