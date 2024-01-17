台東這部落犬隻破百 避人狗衝突制定新公約：把狗管好

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部落裡，狗既是狩獵幫手也是寵物；台東縣鹿野鄉的巴拉雅拜部落犬隻逾百隻，人口近300人，道路上處處有狗遛躂，除了追車也有髒亂問題，因此日前擬訂「Palaiapay部落飼養寵物管理公約」，要求將狗綁好、戴上嘴套，而有公約、無罰則，恐無約束力，部落主席林禮涵說，將開會討論。

林禮涵指出，據先前族人的統計，全部落近300人，總共有100多隻狗，真的是很多啊！而這個問題從上任主席就有著手處理，如今是想將問題徹底解決，因此召開會議並制定公約。這裡的狗迄今雖未闖下什麼大禍，但時常追車、大小便問題，雖然自己也有養狗，但實在受不了。

當地社區發展協會理事長林正德提到，自家的1隻狗踩壞秧苗到處搗蛋，因此一直被綁著，另1隻比較安份守已，才敢讓牠白天到處遛，入夜後，大家還是會把狗綁好，「何況部落還想推展觀光，不說遊客被狗追，光是遊客看到滿街都有狗、若有遊客害怕狗，那對於部落觀光也有很大影響」

公約執行面的第1關就是「有多少飼主確實把狗綁好、戴上嘴套？」林禮涵說，光是叫大家將登記的狗帶往登記以便管理就很難辦到了，目前為止也只是想著以柔性勸導，罰金數、誰來課，這些問題待下次會議再討論。

南迴的謝姓族人提及，小地方大家都不想當壞人，他的部落也有針對狗的公約，由於只是柔性勸導最後失敗收場，「狗一樣到處晃！」其實，部落公約五花八門，很多都因為無約束力告終，曾有部落決定「不要再喝酒了！」初始效果不錯，留在部落的老年人因此健康狀況更好，只是「心情有點受到影響」，隨著年節一到，返鄉青年還不知有新規定而開喝，最後也失敗收場。