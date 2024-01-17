大陸刺激政策加速推出 市場信心等待反轉

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中國製造業景氣復甦乏力，表現弱於季節性。去年12月製造業PMI 續降至49，景氣收縮幅度再次擴大，主要因素是需求轉弱拖累生產降速。需求持續收縮，PMI新訂單指數續降至48.7，新出口訂單指數續降至45.8。需求端已連續3個月轉弱。尤其新出口訂單指數達到全年最低值，反映海外需求明顯轉弱。在需求疲弱下，導致生產擴張幅度收斂，12月生產指數續降至50.2，連帶其他生產相關指標下滑，如從業人員及採購量等。

非製造業指數有所回升，主要基建支撐建築景氣，但服務業景氣仍在低位持平。2023年12月非製造業商務活動指數反彈至50.4，主要歸功於建築業景氣回升，受現金回款改善後，基建趕工強度提高。服務業方面，受低溫天氣及消費淡季影響，12月服務業商務活動指數持平在49.3。

面對需求轉弱，企業僅能通過降低生產強度的方式被動因應，備產意願、補庫意願均維持低位。儘管企業當下尚能維持產銷平衡，但需求減量無疑將增加企業固定成本，拖累企業盈利。同時，原材料漲價、出廠價格續降，也將對企業盈利產生壓力。在此環境下，政策能否刺激總需求變得至關重要。但考慮到冬季調動施工發力的難度較大，寬貨幣必須先行。

根據中國海關總署的統計數據，去年12月中國出口總額年增2.3％，全年出口則衰退4.6％。大致可觀察到一些趨勢。首先出口以價換量：從2023 年全年來看，出口金額下跌4.6％，如果剔除匯率的影響，去年出口仍有增長0.6％。如果是剔除價格因素，中國出口數量仍然增長了3.7％，顯示中國企業的價格優勢仍然平穩。另外，中國出口占全球的份額提升有所下滑，但仍處高位。隨著全球產業鏈的逐步修復，中國企業的出口競爭力並無太大的影響。

就出口的目的地，東南亞成為中國最主要出口對象。從2020年開始，中國出口到東南亞的份額已經接近歐盟和美國。尤其是2023年，中國出口到東南亞的份額為15.5％，超過美國和歐盟的14.8％，成為中國最主要的出口對象，其中，東南亞經濟體中提升最為明顯的是越南。

去年俄羅斯是中國出口成長的主要貢獻者，主因是烏俄戰爭造成的產業供應鏈移動。中國對俄羅斯出口份額提升至3.3％，為1995年以來新高，拉動中國出口增長約1個百分點，為2010年以來最高值，主要的產品包含汽車及機電產品等。

出口下滑的趨勢可望迎來反轉。去年全球經濟增長仍是服務優於商品表現，未來全球經濟走勢，2024年全球GDP增速可能繼續放緩，但全球貿易增速有望觸底回升。主要是美國補庫與全球製造業觸底回升的共同效應下，今年有望獲得緩解。但恢復的速度仍要看歐美經濟的韌性。

中國政府陸續公布資本市場救市組合拳和地產寬鬆政策，企圖加快去年底中央政治局會議以來政策的落地速度。股市方面，IPO、大股東減持的限制，可望降低市場賣壓，加強市場信心。地產政策方面，降低購房首付及房貸利率，進一步刺激一、二線城市房地產買氣，並改善民眾的消費與投資信心。財政方面，加發人民幣1兆元國債，提高赤字率來增加基建投資，避免今年經濟速承壓。未來短期關注政策後的效果，長期上政策仍有進一步放鬆的空間。

投資策略上，中國經濟下行壓力大，結構性問題需要政策以更積極與加速面對。美國經濟軟著陸，國際市場可望帶來市場信心。今年為全球選舉年，市場波動恐怕加大。基金主要持有權值及高股息標的，掌握穩定報酬，其他小部份參與短期市場波動的機會。

（文／群益華夏盛世基金經理人 李忠翰）