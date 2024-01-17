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期貨最新報價 1／17期交所夜盤行情

期貨示意圖。圖／Freepik
期貨示意圖。圖／Freepik

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1/17(三)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

1.盤後時段臺指期024今天18時06分(較開盤參考價) 下跌2.00點，為17,234點。

2.盤後時段電子期024今天18時00分(較開盤參考價) 下跌0.25點，為864.05點。

3.盤後時段小電子期024今天18時03分(較開盤參考價) 下跌0.25點，為864.05點。

4.盤後時半導體30期貨024今天16時53分(較開盤參考價) 下跌4.00點，為4,842點。

5.盤後時段元大台灣50ETF期貨024今天18時01分(較開盤參考價) 上漲0.05點，為127.85點。

6.盤後時段美國道瓊期貨034今天18時02分(較開盤參考價) 下跌98.00點，為37,397點。

7.盤後時段美國標普500期034今天17時50分(較開盤參考價) 下跌8.00點，為4,777點。

8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天18時07分(較開盤參考價) 下跌33.00點，為16,870點。

9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天18時06分(較開盤參考價) 下跌13.00點，為4,112點。

10.盤後時段富時100指數期貨034今天17時59分(較開盤參考價) 下跌85.00點，為7,434點。

11.盤後時臺幣黃金期貨024結算在7,778.0（今日無成交）。

12.盤後時布蘭特原油期貨034今天17時51分(較開盤參考價) 下跌31.00點，為2,421點。

資料來源：台灣期貨交易所

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