台中提高公告現值逼近市價9成 賴正鎰：墊高成本房價欲跌不易

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台中市去年人口數新增約3.15萬人，家戶數增2.5萬戶，加上台積電（2330）中科擴廠，人口紅利與剛性需求撐盤，讓建商更積極布局台中！不過，鄉林（5531）集團董事長、商總主席賴正鎰17日指出，台中市今年調漲公告現值，去年配地的13期重劃區，公告現值漲逾58％、漲幅居全市之冠，其次是14期的45％，讓土地及容積轉移成本大增，恐將進一步墊高房價。

根據統計，台中市人口紅利增長快速，2023年底總人口數已達284萬5,909人，年增約3.15萬人，以此增長速度，2028年可望突破300萬人口大關。而人口大量移居台中，也為房市挹注剛性需求，尤其科技族群領軍，躍居剛性需求的主力購屋客層。

賴正鎰表示，2023年在平均地權條例修正案上路及利率、房價雙漲壓力下，台中家戶購屋比4.5％，居六都第二名。近二年來房市受到工料雙漲及通膨影響，呈現跳漲現象，「這是我這輩子從沒看過的現象！」賴正鎰說，台中3年前平均每坪房價2字頭，現在市區多數新案開價是6字頭，水湳經貿園區甚至出現9字頭，「我覺得很不可思議，但客人還是可以接受！」

他指出，部分開發商前三年囤地，去年在政府打炒房下推案趨於保守，去年下半年土地好不容易出現價格鬆動，但台中市政府卻調高今年公告現值，全市平均漲幅4.36％，公告土地現值逼近市價9成，以13期公告現值漲幅達58.82％最高、14期漲45.71％次之，單元四38.52％居第三、單元12漲幅也達13.86％。

賴正鎰強調，公告現值是政府課徵土地增值稅的依據，影響所及還有房地合一稅、遺贈稅等稅賦，以及開發商購買容積移轉的成本都會跟著調高，一旦土地成本上揚、房價根本降不下來。

賴正鎰表示，台灣碳交易最快將於今年七月啟動即將課徵碳費，營造廠與開發商都接到原物料如水泥廠，預告今年將調價的正式通知，漲幅約15％，預估將影響房價3％至5％。因應COP28政策，鄉林現已投入200、300萬元預算，跟政府同步，進行內部的碳盤查，提前部署因應。

展望2024年，賴正鎰認為，總統大選塵埃落定後，新執政者一定會端出與居住、房市有關利多政策，鄉林看好中台灣的剛性購屋需求不減，規劃中的雲林斗六預售案，預計農曆年後推出，產品規劃27-42坪、二至三房，總戶數224戶，每坪開價3字頭起，總價帶約在1,000萬至1,500萬元之間，總銷金額約28億元。

此外，鄉林集團也鎖定中科購屋族群，計畫在台中海線、機捷特區、13期、14期、單元二、四、五等新興重劃區，以及彰化市及員林市等地區獵地，賴正鎰說：「今年至少會在中部購入3至5塊土地。」