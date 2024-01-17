外帶外送年菜夯 廚師建議這方式復熱最好

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年節將近，許多民眾選擇外帶或外送宅配各式冷藏或冷凍年菜，食藥署提醒「一收二存三加熱」原則，不僅保留料理原有口感，更兼顧食品安全。廚師則建議最佳復熱方式，最好用電鍋或蒸鍋，如果需使用微波爐，則建議採漸進式加熱，避免水分流失。

食藥署提醒，外帶外送年菜的保存溫度是安心吃團圓飯的關鍵。在收到完整包裝的年菜時，應立即檢查產品的包裝是否完好無損、是否有清楚的標示，並留意標示上的儲存溫度及保存期限。冷藏食品的溫度應保持在0到7℃、冷凍食品則須維持在-18℃以下，同時應依包裝上建議的溫度環境迅速儲存，並避免反覆解凍再冷凍，以免影響食品的品質。

金帽獎新秀廚師溫永智提醒，溫度是保存年菜的關鍵，務必依照外包裝標示放置於冰箱冷藏或冷凍；冷凍食品建議提前1到2天放到冷藏退冰，如果來不及提前退冰，可維持原包裝沖水退冰，或使用微波爐解凍。

另外，溫永智建議最佳復熱方式是蒸鍋或電鍋，因為會產生蒸氣，保持料理的濕潤度，例如米糕等飯類料理，或是佛跳牆中常見的芋頭等根莖類食材，使用微波爐會比較乾燥，可採漸進式加熱，每次1到2分鐘，均勻攪拌再繼續微波。食藥署長吳秀梅也透露，自己很喜歡用電鍋，無論國內國外都很方便。

溫永智提醒，如果外帶宅配年菜分量較多，家庭人數少可能無法一次食用完畢，建議先分裝再復熱，少量多餐使用，可避免料理重複加熱，容易造成變質；料理復熱後建議在4小時內吃完，避免細菌增生。