海運震撼！赫伯羅特轉向馬士基合作 2025年脫離THE聯盟

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全球海運三大聯盟正走向解體、重組，全新競合賽局。全球二哥馬士基與五哥赫伯羅特今（17）日宣布正在進行營運合作，將於2025年2月開始，在加入此次合作後，赫伯羅特將於2025年1月退出THE聯盟。

此舉震撼海運業，繼2M聯盟（地中海航運、馬士基）宣布將於2025年1月結束，THE聯盟未來動向也受關注，The聯盟包括赫伯羅特、ONE、HMM、陽明等航商，據了解，THE聯盟近期將開會。

赫伯羅特（Hapag-Lloyd）和A.P.穆勒- 馬士基（馬士基）旗下實體馬士基A／S 簽署一項名為「Gemini 合作」的新長期運營合作協議，將於2025年2月開始，目標是提供靈活、互連的海洋網絡，具有領先業界的可靠性。

赫伯羅特執行長Rolf Habben Jansen表示，與馬士基的合作將幫助我們進一步提高為客戶提供的服務品質。此外，我們還將受益於營運效率的提高及進一步加速產業脫碳的共同努力。

赫伯羅特和馬士基之間的新合作將包括約290艘船舶的船隊，總容量為340萬TEU；馬士基將部署60％、赫伯羅特將部署40％。

馬士基執行長Vincent Clerc表示，我們很高興與赫伯羅特進行此次合作，赫伯羅特是我們戰略旅程中理想的海洋合作夥伴。透過此次合作，我們將為客戶提供靈活的海洋網絡，從而提高產業可靠性。這將加強我們的綜合物流服務並滿足客戶的需求。

作為協議的一部分，兩家公司估，一旦網絡全面投入使用，計劃可靠性將逾90％。除了服務品質提高，客戶也將受益許多主要港口運輸時間的縮短- 至港口走廊以及通往世界上一些交通最便利的海洋樞紐的通道。