靜待台股紅包行情 分析師曝這族群有肉吃

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】台股今（1/17）遭外資暴砍782億元，收盤挫185.08點，以17,161.79點作收，連兩天跌掉385點，不過八大官股行庫積極進場護盤，繼昨天砸69.7億後，今大幅買超129.9億元抗衡外資。對比韓股跌幅2.47%、陸股跌幅普遍超過2%，港股重挫3.7%，台股僅下跌1.07%，以外資賣超金額創史上第3大來看，台股受傷其實不重。

台灣總統大選才剛結束，但近期世界局勢升溫，分析師預測美國年底大選為了顧及選票，不管是拜登或是川普都將拼誰對中國大陸姿態更為強硬；除此之外，北韓領導人金正恩又要求修改憲法，將南韓列為「頭號敵對國家」，朝鮮半島局勢動盪，加上大陸經濟房地產危機及需求不振，導致陸港股市、韓國股市全部重挫，僅日本股市小跌0.32%算是「最穩」。

摩爾投顧分析師何基鼎表示，台股大選之後，執政黨繼續執政，國際擔心兩岸戰爭危機，部分外資撤出台灣，造成台灣股匯雙殺，然而總統賴清德以不到5成得票率當選總統，在520就職前，絕對會盡可能拉抬股市，避免一上任就跛腳，此外，政府各部門已經動起來，央行進場穩匯，公股行庫護盤，搭配金管會信心喊話，周四台積電法說會前，大盤指數會暫時在萬七之上震盪。

何基鼎指出，原油維持低檔，降息機率不變，有利股市多方發展，不過在降息之前，整體市場資金有限，仍以個股輪動為主。

萬寶投顧分析師陳子榕也認為，外資先前佈下2萬口空單，今因台指期結算，為了空單順利回補，外資大舉賣超權值股壓低指數，才會三天跌了近500點，等賣壓告一段落，接下來準備迎接封關前的紅包行情。

陳子榕表示，輝達近期續創新高，反映市場對其核心業務的認可，也帶動台灣AI散熱產業的興起，點名台達電、奇鋐、雙鴻、健策、光寶科等可多留意。

免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。