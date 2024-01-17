《電通股》燦坤年前瞄準3商機 同搶銀髮AI聲控智慧主機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】喜迎祥龍新年，燦坤(2430)瞄準年前除舊布新的3C家電換購潮、春節電競筆電和電玩買氣旺季、年後在手的3C裝備升級潮，強勢推出農曆年前最強一波促銷大檔「祥龍如意會員特典」，自1月18日起至31日全館下殺5折起。同時也宣布「燦坤AI聲控智慧主機」正式啟用，通過深度語言學習力簡單你的生活，講台語嘛會通，為搶攻銀髮商機超前部署。

農曆新年即將來臨，家家戶戶開始大掃除總動員，是時候準備家電斷捨離，趁年前讓家裡換新氣象，作為日常使用頻率最高的電視、空調、冰箱、洗衣機，絕對是汰舊換新的首要目標。因應農曆年前除舊布新，燦坤看準農曆年前3C家電換購潮，全館指定冰箱/洗衣機75折起；購買指定款洗衣機，成功回收舊機再享最高1000燦坤K幣回饋。而2024住宅家電節能補助再加碼，購買一級能效冰箱及空調即可領取最高5000元補助金，選購搭配環保綠點商品還可再省2000元。

年終、紅包熱騰到手，3C換新入手，為去年奮力拚搏一整年，讓3C裝備大升級，求學業、拚事業更有底氣，瞄準年後開工商開學商機，包括Apple、Samsung雙雙祭出會員特典獨家促銷活動，13吋MacBook Air M1 256G下殺89折，符合教育價資格再折3100元；iPhone 15 Pro Max 256G活動價42836元。Samsung Galaxy AI新機預購期間享驚喜價優惠加贈精美好禮，此外1月22日晚上8點加碼「三星之夜」直播特賣會。

史上最長56天寒假及農曆春節到來，催生娛樂競技類商品需求攀升，是每年第一波電競筆電的買氣旺季。超值主打三大廠牌熱銷單品，無論新手或休閒玩家都能以最親民的價格入主電競行家。而AI PC正式進入市場，燦坤震撼推出Lenovo 14吋AI筆電，16G記憶體搭配最新Intel Core 7處理器155H AI高效節能晶片，新品上市價格直接下殺3萬元出頭。電競系列熱賣款推Acer 16吋 Predator掠奪者電競筆電、搭載13代最頂級性能的處理器HX及RTX4050，以及玩家都愛的MSI 15.6吋Katana電競筆電搭載RTX4060等均有促銷活動。

「燦坤3C最麻吉」全新識別系統即日起正式啟用，該方案是專為中小企業主所提出的IT解決對策，讓中小企業在提升生產力IT設備之時，同時享有高反應效率、專屬優惠案型與4心級的到位服務。通過舊換新回收估價金額加碼回饋、精準商品推薦、企業主Surpass黑卡權益與3C精品管家配置、高密度通路布局、BoBee Care照護方案、以及國家認證電氣醫生服務，建構企業3C用品的循環再購模式，燦坤以最專業的服務格局，成為最懂每個企業的好麻吉。

隨著高齡化浪潮襲來，日新月異的科技環境催使人們需要花費更多心力吸收與消化，看準銀髮族以及廣大3C家電用戶市場，同時因應AI PC元年所帶動的消費端新潮流，燦坤趁勢發布全新家用語音裝置「燦坤AI聲控智慧主機」，通過聲音控制方式觸發家用電器設備操作，該主機是具有深度語言學習力的智慧家居系統，可學習與辨識來自全世界的語言體系，即便是台語、客語也可以通。「燦坤AI聲控智慧主機」搭載AI語音辨識系統及紅外線控制，提供用戶超過十種以上的情境設定，通過組合指令輕鬆控制2機以上的家電設備，隨時待命不斷電、反應快速無時差。