業界首創 InsKeeper保險管家推線上規劃保險多元選擇 即時便利

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購買保險時，民眾時常面臨條款冗長、業務員說明麻煩等問題，今年來也越來越多業者推出線上規劃服務，將新興線上醫療險規劃服務以創新科技為基石，結合線上與線下服務，擺脫傳統業務傭金型態，為消費者提供前所未有的保險體驗。

以服務為考核，沒有佣金、沒有業績考核制度，只有最專業、全面的保險服務

在線上規劃保險服務領先群羊的【InsKeeper 保險管家】，幫助消費者解決痛點，跳脫傳統選購保險的服務，挑選出最適合的醫療險，打造首家線上比較分析適合哪一家保單的保險服務平台，此服務不僅擴大消費者的選擇範圍，更為消費者提供了更多的自主權，能夠根據需求選擇最合適的醫療險規劃。這項創新的服務為消費者帶來更便利、科學計算、透明資訊的規劃保險體驗。

【InsKeeper 保險管家】表示，為打破過去須內洽保險業務員的時代，他們擁有「業界第一」、「資訊透明」、「更好的保險體驗」三大優勢，主打獲得資訊不再僅限於業務員口中，現在消費者可以直接在線上獲取直接建議，打破資訊傳遞的障礙。

此外，消費者也不再受時間、地點的限制，能夠隨時隨地在網路上即時決定要規劃何種保險，使得保險購更加彈性，迎合現在生活節奏的需求。

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