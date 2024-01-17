台中新光三越福袋、福箱1／25起APP開搶 最大獎是這個

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龍來運轉袋好運，新光三越龍年福袋最好運！台灣百貨「店王」新光三越台中中港店，今年春節推出「龍來好運福袋」與「迎春福箱」預購活動，每份皆含市價4,000元以上超值商品。福袋及福箱分別於1／25及1／29上午10點起，於新光三越APP線上預購開搶，最大獎項是1克拉鑽戒，市價51.7萬元！

新光三越台中中港店長許宜敬表示，只要開啟APP扣skm points 100點，即可以skm pay支付1,000元搶先預購福袋，限量300袋、3,000元搶先預購福箱，限量200袋。

新光三越台中中港店2023年營收締造258億元（含稅）的歷史新高紀錄，年增約5％，連續13年蟬聯全台灣百貨店王！展望2024年，許宜敬認為，疫後將回歸日常生活，不會再出現疫情期間的報復性消費現象，2024年營收目標將力拚成長2～3％。

值得一提的是，新光三越今年福袋設計特別採用環保再生材質製成，推出可折疊收納的肩背提袋，搭配文創插畫家小虎的醜Q龍龍設計，既活潑又生動！

新光三越台中店今年大年初一的驚喜加碼抽，特別規劃四大龍級帝王般夢幻享受主題，購買福袋與福箱，就有機會獲得18K／750白色黃金鑲天然鑽石戒指1克拉，市價51.7萬、席夢思Black系列床墊，市價37.2萬元、bgreen BH2運動舒眠椅，市價18.98萬、Gogoro CrossOver市價8.28萬元等好禮；還有機會環遊全台話題飯店，如台灣最美都會飯店台南禧榕軒大飯店、2024全新開幕飯店相鐵GRAND FERSA等500個驚喜大獎！

另外，新光三越新春最大檔不限日、不限店、線上線下刷卡都可以累計消費賺回饋的「龍舞卡利HIGH」，將於1／18至2／25聯手指定銀行（台新銀行／新光銀行／中國信託／玉山銀行／星展銀行／國泰世華／聯邦銀行／第一銀行／兆豐銀行）推出單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿30萬元以上回饋6％skm points點數回饋；使用新光三越行動支付skm pay並綁定指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元立即再加碼1％、最高7％回饋！

此外，指定銀行更加碼首七日天天單筆刷3,000贈2,000點、新光三越聯名卡首二日單筆刷5,000贈3,000點！而會員手上滿滿的skm points點數，更可搭配新光三越《會員回娘家》一系列點數回饋活動，包括扣20點周周抽周大福黃金龍年擺件、扣100點抽賓士百萬電動車、扣1,000點抽100萬「亞洲萬里通」里數等好禮！

skm points點數可搭配新光三越《會員回娘家》系列點數回饋活動，如扣100點可抽賓士百萬電動車！圖／台中新光三越提供

除了年貨採買拿優惠，台中新光三越團圓聚餐與年菜推薦，如「名人坊高級粵菜」推出的珍饌極品宴十人套餐、橘色餐廳推出豪華海陸組等主廚嚴選豐盛年菜。

此外，台中新光三越大年初一到初四精采活動不間斷！2024以「龍騰大展報新喜」為主題，初一到初四安排了祥獅獻瑞、舞動龍陣、氣勢磅礡的戰鼓，以及迎財神等技藝團體表演，即日起至2／21於十樓天空劇場還舉辦「2024史努比新年祭」活動、1／23至2／21舉辦鏈鋸人快閃店、1／20～2／14於一樓水舞廣場還有樂高龍躍拚嬉春等大小朋友喜愛的展覽，與消費者一起元氣滿滿玩樂整個新春龍年假期！