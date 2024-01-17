2024台北國際書展閱讀造浪 台荷文化重逢

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2024台北國際書展將於2月20日至25日於世貿一館舉行，今年以「閱讀造浪」為主題，並邀請荷蘭為主題國。

文化部政務次長李靜慧表示，1624年荷蘭東印度公司來到台灣，這是台灣和世界相逢且踏上國際舞台的一個起點，這段歷史有很多不同觀點可以去詮釋，而最好的途徑就是大量閱讀，2024台北國際書展以荷蘭為主題國，可以說是再一次的文化重逢。 荷蘭在台辦事處代表譚敬南表示， 2024年定位為「台荷創新與文化交流年」，荷蘭主題國館由荷蘭在台辦事處、荷蘭建築師事務所MVRDV共同策劃，主題國館以「1624」、「多樣性和包容性」、「荷蘭設計和永續發展」三大議題來呈現台荷共同的歷史、現在和未來。

此次書展期間將來台的荷蘭作家，包括以《一流的熱那亞（暫譯）》、《歡迎來到歐洲大飯店（暫譯）》的伊爾賈‧倫納德‧菲輔；荷蘭當代最具影響力的思想家之一，以對哲學、社會和文化的探索著稱、020年獲荷蘭文學最高獎項「古夫德獎」的馬可西姆．費卜瓦利；16歲就出版第一部小說，荷蘭第一位獲雨果獎的驚悚小說家湯瑪斯．歐德．赫維特，小說《歡迎來到黑泉鎮》正由華納影業籌拍影集；擅長歷史題材非虛構作品，並以《福爾摩沙之王》獲2019亞洲圖書部落格年度圖書獎亞軍的貝喬思等。深受小朋友喜愛的米飛兔、Dikkie Dik也將亮相展館。

此外，國際區活動及國際作家也多有焦點，「泰國館」以「無界」為年度展覽主題，帶領讀者展開超越文化框架的文學之旅。並將於書展期間舉辦泰國原創故事改編影視提案大會暨商機媒合會，促進台泰出版交流；「德國館」將展出逝世100周年的小說家法蘭茲・卡夫卡作品和中文譯本；「法國館」聚焦圖像，並於2月24日晚間舉辦「多元繪畫音樂會」，集結台、比、法漫畫家，進行繪畫與音樂演奏活動；「比利時」館將展出圖像為主的出版品，同時邀請比利時插畫家於書展期間舉辦講座。