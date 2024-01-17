雲豹能源轉型循環經濟永續投資商 全方位布局綠色低碳

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雲豹能源（6869）參加「創新板主題式業績發表會」，永續長暨發言人張建偉對外宣布，今年雲豹能源將從再生能源整合服務商，蛻變成為循環經濟永續投資商，全方位布局綠色低碳項目，打造低碳永續家園。

雲豹能源自2016年以發展太陽光電起步，2021年逐步擴張營運版圖，投入儲能、風力發電、綠電交易、生質能發電、水處理等項目，轉型成為再生能源整合服務商。今年領先同業，率先啟動循環經濟、回收應用布局，擴大永續經濟能量。張建偉表示，公司從遵循政策走向發展，逐步接軌國際趨勢，轉變為永續投資，將營運版圖延伸至100％再生塑膠袋、生物性分解廚餘、電動自行車、智慧養殖等項目。

雲豹能源未來的低碳永續布局清晰，除了發展綠能、儲能、綠電交易，更投資生質燃料發電廠，以農業剩餘資源發電，同時碳捕捉精煉再利用；為了降低交通工具的碳排，發展電動自行車。減少塑膠垃圾，投入生產100％再生塑膠袋。這些投入，都將促使雲豹能源蛻變成為循環經濟永續投資商。

張建偉說。目前雲豹能源營運布局分為七大類：太陽光電、風力發電、儲能、生質能發電、綠電交易、水處理、循環經濟等。從營收占比來看，過往太陽光電及儲能工程占本公司營收比例逾8成，未來將重心逐步調整至綠電交易、水處理、循環經濟等，建立長期穩健收益來源。

張建偉強調，雲豹能源發揮「綠能界波克夏」強強聯手精神，在各項領域中，皆具備開發、募資融資、專業技術、建置及維運能力，在布局海外市場的同時，更具備全方位整合能力，將有效複製台灣再生能源經驗，盼在東南亞展現台灣永續新實力。