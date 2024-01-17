奇麗灣淨灘7年 清出海廢35公噸

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位於宜蘭蘇澳的奇麗灣珍奶文化館，自2018年起，連續七年舉辦元旦健走淨灘活動，總參與人數已經突破3,500人，以每場平均每人可清除10公斤的海洋廢棄物計算，總清除量已達35公噸，而所屬的利澤工業區更是從2022年起成為台灣工業區首座ESG示範基地，園區內各企業積極響應各項永續活動，持續推動保護海洋生態及維護淨水衛生，落實聯合國SDGs永續發展目標。

出席元旦淨灘活動的數發部數位發展署呂正華署長說：利澤工業區永續發展，長期在陳家昇理事長推動下，除了多家企業已經完成自主碳盤查外，更積極透過低碳化及智慧化轉型，大幅減少碳排放量，並呼籲還沒有開始行動的企業，可以透過政府各項淨零轉型的補助來提升企業永續力，進而提高品牌的國際競爭力，經濟部產業園區管理局台北分局王書龍執行長也提到：各產業園區除了追求經濟發展外，更應該追求企業的永續經營，所以利澤工業區能夠以ESG示範基地為園區企業共同發展目標，這也做出了工業成長及永續發展共榮的最佳典範。

利澤工業區廠商發展協進會陳家昇理事長表示：奇麗灣珍奶文化館，當初興建時，就是以綠建築規劃建造，除了大幅減少環境衝擊外，更可達到節能減碳，現在更想透過自身經驗，協助工業區內各家企業朝永續之路邁進，並規劃2024年完成台灣第一家碳中和觀光工廠，透過綠電儲能、循環減碳等規劃，逐步落實國家2050淨零政策。企業經營並兼顧永續發展，將會是未來各產業得面對的難題，奇麗灣不只是珍珠奶茶的國際創業基地外，更要把利澤工業區打造成國際型的ESG工業區示範綠色基地。