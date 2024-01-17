台北玫瑰展參觀人次逐年增加 今年將招募特色攤商擴大舉辦

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2024年台北玫瑰展3月將優雅登場，今年主題「玫園藝事」將帶領大家走入玫瑰園的園藝世界，由於台北玫瑰園的參觀人數逐年翻倍，許多民眾反映希望能帶相關的紀念品回家，因此為順應大家期待，台北市公園處規畫今年台北玫瑰展期間，將開放符合玫瑰及園藝主題的攤商進駐，為展期增添精彩的扉頁。

公園處表示，今年的台北玫瑰展展期涵蓋整個3月，園區內的「品種區」、「花海區」、「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「園藝植物布展區」及「秘密花園」等6大展區將輪番開花，今年的人潮預期更勝以往，讓民眾都能來到北台灣最大的地植玫瑰園尋找芬芳。

公園處指出，台北玫瑰園內有超過八百種珍貴的玫瑰品種，皆由工作人員悉心照護，為了在3月讓大家欣賞漂亮的玫瑰花，目前園區正在進行強剪，同時為了增加花展的豐富度，公園處也規畫了許多線上及線下活動，更有精采好禮等著大家，邀請市民朋友在今年玫瑰展期來到台北玫瑰園體驗花的美好。

公園處圓山所主任楊國瑜補充， 玫瑰園的花朵們為了迎接大家的到來，在1月已開始進行強剪，預期在3月玫瑰展期間能夠開出滿園的繽紛花景，另外因應近年台北玫瑰展受到各界矚目，參展人次逐年上升，帶動了周邊觀光發展，因此在本次花展期間將招募與玫瑰、園藝等主題的特色攤商進駐同時也開放餐車申請在指定時間內入園販售飲食，提供給參展的民眾更多元的選擇。