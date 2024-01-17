舊嘉義菸葉廠活化 「影視人才培育計畫」率先招生

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嘉義市政府推動「公36」舊嘉義菸葉廠活化轉型逾10年，目前「影視音基地」空間改造施工中，文化局率先啟動「影視人才培育計畫」，雙金攝影及音效師資領軍，免費上課，即日起招生至3月10日止，每班10個名額。

嘉市府文化局表示，「影視人才培育計畫」開始招生，匯聚全台業師小班教學，傳授實戰技能，分為「入門班」、「進階班」，提供學員免費攝影設備租借福利，並提供專業職涯輔導諮詢，3月至8月上課，地點在舊嘉義菸葉廠內的嘉義市影視音基地（北安路74-80號）。

講師有金鐘獎攝影師張緯誌、義大利都靈影展獲獎導演林龍吟、學生奧斯卡金獎導演洪詩婷、資深國際紀錄片製片人史祖德、金馬獎最佳音效師周震、Glioo紀實影音平台行銷總監施俞如、台灣國際紀錄片影展入圍陳志漢導演及在地王示衡、吳柏泓導演。

市長黃敏惠表示，嘉義市十大旗艦計畫之一「影視新協力」，就是要推動嘉義市與影視產業接軌，透過專業師資培育人才、培養市民影視文化，進而帶動本市影視產業鏈的發展，開拓多元的藝文領域及豐富的藝術能量，強化地方文化底蘊。

嘉市府文化局表示，舊菸葉廠占地約3公頃多，將會分區分階段規畫、開發、轉型活化，去年黃敏惠市長曾宣布今年將在這裡成立「區域設計中心」培育設計人才，而影視音基地目前正在改造環境及空間。

改造的範圍包括10號倉庫、11號倉庫及周邊戶外綠地，將作為展演、市集等用途，預定3月開放，讓民眾初體驗影視音基地。