細胞治療里程碑！中榮＆台寶生醫開啟新世代治療方案

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細胞治療已成為許多惡疾治療的新希望，台中榮總今（17）日與國際公認具細胞治療產品量產競爭力的台寶生醫共同簽署產官學合作研究發展計畫，雙方規畫將在自體與異體細胞醫療新藥開發展開合作，提供價格更平易且落地照護的尖端治療，嘉惠更多病患。

台中榮總院長陳適安表示，台寶生醫對細胞治療產品開發與量產的專業實力有目共睹，本次合作計畫是由中榮細胞治療與再生醫學中心主任李冠德擔任主持人，以3年為1期，將中榮的臨床實力、病人醫療品質與產業界的創新開發及合規量產能力做無縫串接，打造affordable（可負擔）, accessible （具可近性）以及at the cutting edge（全球技術領先）的3A細胞醫療新藥。

台寶生醫董事長黃智遠表示，中榮在細胞治療與再生醫學發展迅速，並有堅實的醫療團隊，本次雙方將以雙向互惠原則，未來無論是醫院端自行發起的臨床試驗計畫或是台寶生醫的臨床試驗，都將一起合作，創造最高的產學合作價值。

李冠德說，預計雙方將共同執行治療下肢缺血新藥MSC／ VEGF一期臨床試驗，透過骨髓採集篩選合適捐贈者，建立全球首創的異體基因修飾骨髓間葉幹細胞，減少糖尿病截肢的風險。

李冠德說，中榮也將陸續與更多一流大學合作，建立跨國技術合作細胞製程，讓台灣走在再生醫療前端，並以定點照護制度，將細胞製備落地於院內，降低細胞治療成本，增加治療可近性，讓病人有獲得尖端醫療更多的機會。