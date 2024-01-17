建築園冶獎30周年！ 新目標評選範圍擴及全台

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有「建築業的奧斯卡」之稱的建築園冶獎已30歲了，高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆指出，建築園冶獎歷經幾波房地產高低潮、921地震、金融海嘯等，導致建築業蕭條，但建築園冶獎仍舊每年舉辦，沒有1年中斷，未來目標希望評選範圍擴及全台。

黃瀚霆表示，建築園冶獎是由高雄建築產業界自發性地，從自身微力量為起點，奉獻專業、美學概念、人文思考等精神價值，截至去年全台已有17縣市的公私部門納入園冶獎評選範圍，今年希望達到全台「大滿貫」。

今年建築園冶獎評選範圍涵蓋全台，頒發獎項分為六大類，分別是：大樓住宅建築景觀類、透天住宅建築景觀類、公共建築類、公園綠地景觀類、舊建築再生類及社區景觀營造類等六大項。

建築園冶獎主任委員黃啟倫指出，當前全球積極追求淨零碳排，各產業訂立ESG永續目標，也都將面臨淨零轉型的壓力，建築業在ESG的浪潮中，如何具體實踐綠色低碳，將是決勝競爭力的關鍵。

建築園冶獎執行長林國禎說，氣候變遷加劇，世界各地天災頻傳，「永續」成為建築業的關鍵字。建築園冶獎早在10年前、2014年就提出「綠藝永續．邁向國際」的主軸，近幾年陸續倡議「人本綠建築．環境永共生」、「智慧綠建築．友善心環境」、「追本溯源．園宇宙」等，表達建築人對環境、對生態永續、對淨零碳排的急切感。