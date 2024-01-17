獲教宗冊封聖西爾維斯特爵士 蔡明興：是實踐責任和承諾新里程碑

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富邦金控董事長蔡明興17日獲教宗方濟各冊封「聖西爾維斯特團爵士」（Order of St. Sylvester），也是台灣唯一非天主教教友獲此殊榮第一人。冊封典禮今日於輔仁大學淨心堂舉行，由天主教台北總教區鍾安住總主教主持典禮，行政院院長／聖大額我略團爵士（Order of St. Gregory the Great）陳建仁、輔大校長江漢聲、教廷耶路撒冷聖墓騎士團台灣團團長李國強擔任致詞貴賓，教廷臨時代辦馬德範蒙席（Stefano Mazzotti）亦蒞臨參禮，富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、富邦集團董事長蔡明忠等家族成員，與富邦集團高階主管及各界友人也到場觀禮，場面隆重溫馨。

冊封典禮由鍾安住總主教代表教宗頒授爵位，在以拉丁文及中文宣讀教宗詔書後，將表徵屬神甲冑的禮服禮冠、及象徵真理的寶劍授予蔡明興董事長，並頒授勳章及詔書，肯定受勳者蔡明興董事長從此刻起有更多服務的責任。

蔡明興於典禮致詞時表示，能夠獲得冊封「聖西爾維斯特爵士」，是至為崇高的榮耀，亦是實踐責任和承諾的新里程碑。這些年來，富邦除了在企業經營上為客戶、股東、員工等各方關係人創造最大利益，更致力回饋社會、推動永續共好，希望創造企業與社會雙贏的共利效益。這份榮耀，讓他更有力量地向前邁進，貢獻一己心力，為更美好的台灣與世界而努力。

在企業經營上，富邦金控戮力為股東創造最好的經營成績單，截至2023年，已連續15年榮登金控每股獲利冠軍；富邦打造橫跨銀行、證券、保險的「金融百貨」，以提供客戶最多元、最完整的金融服務為目標而努力不懈；由於深信員工是企業重要的資產，因此致力照護員工家庭及健康，提供員工優於全台金融業的生育福利及運動環境，打造「幸福企業」。

身為世界公民的一份子，面對氣候變遷危機來襲，富邦以「Run For GreenTM奔向綠色」為主軸，透過資金的力量，領航台灣綠色金融發展，引導企業與社會大眾改變思維，共同朝向低碳生活邁進，並堅持永續經營的使命，引領台灣奔向淨零未來，希望打造更美好的生活環境。

在公益的具體作為上，富邦秉持正向力量、創造社會共好的精神，在台灣社會面對COVID-19疫情衝擊的緊急時刻，捐助抗疫基金及物資逾4.7億元；俄烏戰爭爆發時，秉持人道關懷精神，富邦集團捐贈紅十字會及世界展望會烏克蘭專戶合計3,000萬元。富邦金控更長期投入回饋社會，是台灣唯一成立四家基金會的金融業，並針對弱勢、兒童、青少年、長者不同對象的需求，提供全人的社會關懷。

此外，富邦亦力挺國內體育和藝術。富邦長期以來鼓勵健康的運動風氣，不僅同時擁有職棒球隊、職籃球隊及甲組成棒球隊，也是唯一贊助四大馬拉松的金融業者。在藝術領域上，富邦近年以贊助符合品牌正向力之作品及活動為主，並專注於電影、音樂兩大類別。希望透過企業力量帶動台灣文創向上提升，同時推廣藝文活動在地普及化。

「爵士」（Sir）為一榮譽名銜，敬稱由教宗所表彰的「宗座騎士團」（Order of Papal Knight）成員；「宗座騎士團」榮獲敬稱「爵士」者由五項級別所組成：基督至高團（Supreme Order of Christ）、金馬刺團（Order of the Golden Spur）、碧岳九世團（Order of Pope Pius IX）、聖大額我略團（Order of St. Gregory the Great）以及聖西爾維斯特團（Order of St. Sylvester），受勳者都是極為傑出人士。