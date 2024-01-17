114年度科技預算增至1800億元 重點投入3方面

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國科會於17日舉行委員會議，國科會主委吳政忠表示，114年科技預算規畫提升到新台幣1800億元，將整合跨部會落實執行，透過政府投入的量能擴增，能進一步帶動民間產學研齊力共同擴大投資台灣。

在今日會議中，由國科會提報「114年度政府科技發展重點規劃」，將重點投入晶創台灣方案、淨零科技及太空科技等，並強化培育頂尖優秀科研人才。經濟部提報「AI on Chip終端智慧發展計畫成果」，其成果將銜接擴散到晶創台灣方案，為我國在下一波AI及智慧科技競爭中奪得先機。數位部提報「資安跨域整合聯防計畫推動成果」，奠基各項資安成果，精進國家資安聯防體系。

吳政忠提到，114年度科技發展計畫除持續實踐5＋2產業創新及智慧國家等科技項目發展外，也將參採112年12月科技顧問會議建言，強化「半導體×AI」和「淨零科技」這兩項影響我國長期科技發展、也是各國積極布局的重點科技，同時也會持續建立我國自主太空科技能量、導引各項尖端技術研發創新，並強化頂尖優秀科研人才的培育，以超前部署關鍵技術，維持我國科技發展動能，為科技產業再創新局。

經濟部在行政院的指導下，108年起推動AI on chip計畫，因應產業需求聚焦4大重點核心：發展半通用AI晶片、布局異質整合技術、打造超低功耗AI晶片及開發AI系統軟體，歷時4年多已取得顯著成果。

吳政忠說，AI on chip計畫成果後續銜接擴散到晶創台灣方案，強化高階前瞻晶片的開發，並加速導入高效能運算、車用及下世代通訊等高階應用，為台灣在下一波AI及智慧科技競爭中奪得先機，扶植培育下一個具有國際高能見度的優勢產業。

「資安跨域整合聯防計畫」基植於國家資通安全發展方案，由數位部偕同部會聚焦精進多項資安聯防措施以打造堅韌的智慧國家。在培育資安人才面向，分別對在學、企業、政府人才辦理培訓，亦積極參與國際競賽。

在提升關鍵基礎設施防禦韌性面向，偕同各關鍵基礎設施主管機關推動落實資安防護基準，健全領域層級情資分享／事件聯防／事件關聯之機制，另由資通安全署於112年度辦理跨國攻防演練與前瞻資安探索會議(CODE＆ACE)，推動全球網路安全聯防合作，邀集18國之國際資安組織參與，除進行攻防演練，並聚焦國際資安議題，探索相關因應策略或方案，進一步推動國際資安聯防，強化共同理念國家資安合作。

吳政忠指出，面對日益嚴峻之資安威脅，需要橫向整合跨部會資源，聚焦深化我國資安作為，攜手國際資安合作交流，期許各部會共同精進國家資安聯防，以打造堅韌安全之智慧國家。