高雄左營機關用地公辦都更 水肥廠轉型宜居空間

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高雄市都發局今天舉行左營區機關用地公辦都更招商說明會，當地原為市府所設水肥、瀝青廠，在完成搬遷後分為2單元進行都更，其中單元1已在日前完成招標，這次說明會重點在單元2都更。高雄市副市長林欽榮出席說明會表示，能讓該地華麗轉型為宜居空間。

都發局說明，這次公辦都更基地位在左營區福山里，屬於機20機關用地，原為市府所設水肥、瀝青廠，2009年2廠陸續停工後改為環保局廢棄物處理隊與工務局養工處辦公室使用，2011年廢棄物處理隊搬遷，並拆除水肥廠設施後，保留樹木做臨時開放空間供周邊社區使用。

對於這次都更招商，都發局說機20分為2單元招商開發，其中單元1已於去年底完成招商，今天舉行的單元2說明會，因地處位置在國道十號與省道1號交叉路口位置優良，距離高鐵左營站、醫院等都僅約5分鐘車程，因此吸引逾20家廠商到場參與。

林欽榮在說明會現場表示，本案具備公私充分合作、招商條件設定清楚、本基地位於高科技產業S廊帶上，國立清華大學及陽明交通大學已確定為產業需求，設立高雄分部招收碩博士班，產業、人才進駐後，更需要有優質的住宅環境。

林欽榮也說，本案適用都更168專案的政策，可加速都更整體作業時程，且本案100％公有地，無整合問題，國產署亦同意參與都市更新；更新後將提供地方公益設施，包括社會住宅、社區型日照中心等社福設施，本次單2重新公告後期待引入民間資源投入都市更新，藉由公私協力方式，共同促進土地活化利用。