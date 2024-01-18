看見全方位男神鳳小岳的高效生活哲學 成就熟男魅力

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全球牙醫師推薦第一音波電動牙刷品牌飛利浦Sonicare舉辦2024全新代言人發布記者會，正式宣布與零負評全方位質感男神－鳳小岳合作。新的一年，飛利浦Sonicare將秉持「創新為你」品牌精神，結合新世代AI科技，以品牌旗下頂級旗艦機款飛利浦Sonicare AI智能音波電動牙刷結合AI動態偵測與AI全自動調降力道功能為指標，讓潔牙日常「不只是電動，是AI全自動」，並攜手鳳小岳運用如AI偵測般的自我覺察力，共同演繹隨時轉換不同角色的高效生活哲學，持續為消費者帶來更質感高效的口腔護理方案。

作為飛利浦Sonicare 2024全系列產品代言人，鳳小岳更將化身飛利浦Sonicare生活系講師，於4月舉辦『鳳小岳和「她」的生活哲學 質感生活講座』，不藏私分享男神質感高效生活養成術，邀請粉絲一起成為鳳小岳心中完美的那個「她」。除此之外，因應農曆新春將至，飛利浦Sonicare也祭出買電動牙刷最多送2年份刷頭超值優惠，要與消費者共同打造2024全新潔牙儀式感。

掌握新一代科技潔牙趨勢 專業牙醫師建議新世代口腔護理靠AI

根據衛福部調查指出，近年國人口腔保健意識逐漸提升，但牙周病比例仍居高不下，立威牙醫院長林涵威醫師表示：「牙周病主因是牙菌斑清潔不乾淨。刷牙方式與力道不正確、刷牙時間不夠都會導致清潔不乾淨。觀察門診民眾電動牙刷使用比例增加，電動牙刷逐漸成為主流，仍建議民眾使用電動牙刷幫助清潔效率、提升口腔清潔便利性同時，應同步注重正確潔牙的重要性，避免傷害牙齦。挑選電動牙刷可根據生活習慣、潔牙正確性著手評估，善用市面電動牙刷創新科技功能，例如音波震動技術可深入齒縫溫和清潔、AI科技自動調整最適合的潔牙力道等，讓日常口腔清潔事半功倍，養成正確且高效的潔牙習慣。」

飛利浦Sonicare「創新為你」 攜鳳小岳引領2024高效質感生活美學新概念

飛利浦 Sonicare 多年來專注於科技創新，並將專業醫療背景與消費者洞察緊密結合，如大眾熟知結合洗牙原理的Sonicare音波流體潔力，並不斷推出更懂消費者的產品，提供更專業、高效、具有突破性的口腔保健解決方案，更於2022年推出市面最高規格的飛利浦Sonicare AI智能音波電動牙刷，導入AI動態偵測與AI全自動調降力道科技，為消費者忙碌日常注入「不只是電動，是AI全自動」高效生活基因。飛利浦Sonicare秉持「創新為你」品牌精神，2024年起選擇與不受限框架、勇於挑戰各種角色的全方位男藝人鳳小岳合作，共同傳遞忙碌生活變化下的高效質感生活美學。飛利浦台灣、香港、跨境健康生活事業群總經理潘維亮今（1/17）出席記者會分享：「新的一年，飛利浦Sonicare 秉持『創新為你』的品牌精神，透過品牌科技創新融入消費者日常，與消費者一起追求更加簡單、直覺的高效生活儀式感，打造全新潔牙趨勢。」

每次角色轉換都是最佳狀態 鳳小岳AI高效生活哲學

作為全方位實力派男神，鳳小岳面對快速且頻繁地角色變化，總是選擇把最好的自己留給觀眾、家人，在演員、歌手、丈夫、父親角色間自在轉換，就像AI全自動隨時動態調整，以鳳小岳專屬的AI高效生活哲學，在不同領域展現個人熟男魅力！鳳小岳現身飛利浦Sonicare代言人發布記者會也大方分享個人角色轉換心法：「面對不同身分、角色的自己，我認為關鍵在於即時檢視自我狀態、隨時保持彈性的心態轉換，就像AI般動態偵測並隨時動態調整，讓每一次角色轉換都是最佳狀態。」

對生活品質高度追求的鳳小岳，在日常單品選擇上也不妥協，選擇飛利浦Sonicare AI智能音波電動牙刷，搭載AI全自動調降力道科技，以每秒100次即時動態偵測刷牙力道、方式、範圍、頻率與時間，刷太用力它自動減力，量身訂做每個人的刷牙力道，在追求高效生活哲學同時，搭配高效質感生活單品，隨時維持口腔最佳狀態。

農曆新年春遊、送禮必備 鳳小岳X飛利浦Sonicare共同寵粉 代言人限量VIP活動開跑

農曆新春將至，春節送禮也要演繹質感生活品味，飛利浦 Sonicare AI智能音波電動牙刷包含靜夜藍、香檳金、玫瑰金三色，一體成形無縫機身，搭配奢華質感Type C皮革旅行充電盒，攜帶出遊更能展現高效生活追求。

順應過年佳節氣氛，飛利浦Sonicare除了推出「買電動牙刷最多送2年份刷頭​」超值優惠外，更與2024品牌全新代言人鳳小岳共同寵粉，即日起至3月17日期間於指定通路購買飛利浦Sonicare商品單筆結帳金額滿 2 萬元，且商品含AI智能音波電動牙刷(HX9996)任一色，前30名線上登錄即可獲得『鳳小岳和「她」的生活哲學 質感生活講座』品牌代言人VIP活動資格以及與代言人進行秘密互動的機會，與粉絲共同開啟AI高效生活哲學新篇章。

【關於台灣飛利浦股份有限公司】

台灣飛利浦公司是荷蘭皇家飛利浦公司於台灣的子公司。荷蘭皇家飛利浦公司是一家領先的健康科技公司，致力於在從健康的生活方式及疾病的預防、到診斷、治療和家庭護理的整個健康關護全程，提高人們的健康水準，並改善醫療效果。飛利浦憑藉先進技術、豐富的臨床經驗和深刻的消費者洞察，不斷推出整合的創新解決方案。目前在消費者健康和家庭護理領域以及診斷影像、圖像引導治療、病人監護、健康資訊化處於領導地位。飛利浦總部位於荷蘭，2023年銷售額達112億歐元，在全球擁有大約80,000名員工，銷售和服務遍佈世界100多個國家。