手搖飲搶攻龍年市場 推話題產品搶市

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歡慶金龍年，手搖飲CoCo與人氣電視節目《嗨！營業中》跨界合作聯手推出兩款新年聯名造型杯身，百萬YouTuber滴妹創立的飲料品牌「再睡5分鐘」也推出新春優惠搶市。

手搖飲CoCo將《嗨！營業中》節目中超可愛的吉祥物「好YA雞」攜手CoCo都可的人氣IP角色「小Co」、「Co娃」及「Co妮」，《嗨！營業中》節目中飲品組莎莎及張立東，本季前往CoCo都可學習3種不同風味的人氣咀嚼系特色飲品，飲品組莎莎及張立東實際製作並將飲品帶至馬祖等地，同時針對聯名業者也推出限定聯名杯款搶攻明星話題。

再睡5分鐘旗下「棉被厚奶蓋」系列飲品每月熱銷超過10萬杯，深受消費者喜愛，厚達3公分的綿密鹹甜奶蓋，嚴選進口鮮奶油和和紐西蘭牛乳製成，針對不同風味茶種固定搭配鹹奶蓋或甜奶蓋，將輕柔茶香與濃醇奶香完美融合，針對新春活動，業者推出「奶蓋風味自由選」，開放顧客隨心所欲選擇自己喜歡的奶蓋風味搭配嚴選茶品，享受自由搭配的樂趣，即日起至2月17日止，業者推出系列活動，包括「奶蓋風味自由選」、「1個月奶蓋週週抽」、「棉被厚奶蓋買5送1優惠」等，詳情可洽品牌官網。

質感茶飲品牌「旺月捌」推出5款草莓新品，使用苗栗大湖新鮮草莓製作，吃得到草莓真實果粒，分別是2款草莓歐蕾「草莓抹茶歐蕾」、「草莓可可歐蕾」，以及3款草莓果茶「草莓果粒鐵觀音」、「草莓果粒多多綠茶」、「草莓果粒綠茶」 ，除了草莓系列新上市，旺月捌近期還有冬季限定的薑汁系列登場，分別為「黑糖薑汁歐蕾」及「黑糖薑母茶」。