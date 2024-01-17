東專餐旅科攜手南迴部落 以傳統作物創造獨特下午茶

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台東專科學校餐旅管理科學生造訪南迴部落，歷經1個學期與部落農作達人討論，以當地特產研發出紅藜司康、洛神雞尾酒、刺蔥佛卡夏等特色下午茶。學生表示，食材市面少見，不需食品添加物，本身就能調味。加羅板部落媽媽林華玲，期待未來能推廣到部落，讓大家知道來到部落不只有風味餐。

2組學生分別製作3至4道點心及2項飲品，取用部落食材天然原味，有將火龍果汁加入卡士達醬的泡芙、禿頭鯊魚苗及莧菜製成的鹹派、紅藜司康、以印加果油取代橄欖油的刺蔥青醬佛卡夏，以及洛神雞尾酒、海桐檸檬蜜茶等。

學生吳昇祐表示，部落樂於分享經驗，我們以所學與她們交流，也可以做結合。學生田偲彤說，部落有很多食材是市面上很少見的，因此不用很多食品添加物，食材本身就能調味。

學生深入南迴地區農作物產地，了解食材的源頭、特性，聆聽當地農作物達人分享經驗與故事，並共同研發食材，最後以競賽呈現成果。尚武部落媽媽張秀珍說，一開始覺得學生表達的想法有點突兀，後來才發現是對於料理的追求，研發期間也從中看見學生對於料理的熱情。

林華玲說，花許多時間與學生磨合討論，創作過程天馬行空，一遍又一遍試做、試吃，讓傳統食材碰撞出新風味，期待未來在部落推廣，「來到我們部落不只有風味餐」