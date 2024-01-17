DJB提供便捷體驗 虛擬網卡eSIM是出國旅遊洽公好幫手

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DJB品牌eSIM 24小時即時出貨，多線路備援及多語系客服，讓旅行再也沒煩惱，旅件DJB 陪您暢玩世界「SIM」手拈來。世界再大，也要和您一起冒險，並與女神曾莞婷，來一場說走就走的旅行！

近年來，因應疫情逐漸受控，國人旅遊熱情也日漸復甦。在此旅遊復甦的浪潮中，旅客出國上網卡的選擇性變得更加多元，不僅有傳統實體卡，還有更便捷的虛擬網卡eSIM，只需在手機上掃描QR code即可使用。

業界領先品牌之一的DJB致力於為消費者提供更便捷使用體驗，因此在尋找代言人的過程中，不僅重視形象優良，且代言人必須真心認同並喜愛DJB產品。在眾多候選人中，藝人曾莞婷以對eSIM親身體驗和對產品的深刻認同感而脫穎而出，成功成為DJB的最佳代言人。曾莞婷分享，她出國時首次使用DJB eSIM的驚豔體驗，強調其方便性，使其成為無論在國外工作或旅遊都不可或缺的好幫手。

DJB品牌創辦人蘇昱豪表示，DJB團隊始終致力於建構更優質的網路體驗。擁有自家網路系統和24小時多語系真人客服，可確保隨時隨地為客戶提供即時支援服務。目前，DJB已在業界取得五大優勢，包括已成為台灣出國網卡市場居領先地位，並與日本四大電信的緊密合作，eSIM成為日韓最快網速、1分鐘即可出貨，以及支援國家最多。

DJB六年來一直秉持著服務至上的理念，已為300萬旅人提供全球五大洲的專業服務。這不僅保證產品穩定性，更讓使用者充滿信心擁有出國上網的美好體驗。此次與代言人攜手合作，積極推廣DJB理念，為更多旅人提供便利出國上網最佳解決方案。