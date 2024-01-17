中市調解案超過9成是車禍賠償 議員：顯示交通事故居高不下

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台中市各區公所皆設有調解委員會，民進黨中市議員陳俞融指出，2022台中市調解受理件數為2萬907件，成立件數為1萬9851件，成立率高達94.94％，但其中車禍損害賠償及車禍傷害事件調解占了超過9成，顯示台中交通事故居高不下。交通局長葉昭甫則表示，市府持續優化交通軟硬體設施，努力改善行人交通環境。

陳俞融說，2022年台中市調解案件統計中，光是交通車禍事故傷害或損害賠償案件，就占9成，去年調解案件統計有2萬3438件，其中屬交通車禍事故的傷害或損害賠償案件更達2萬1774件，占92.9％，申請調解數及車禍案件占比不減反增，代表台中車禍仍多，市府無法改善事故上升趨勢。

陳俞融強調，市府未做好交通工程規畫，讓交通事故數據持續上升，不僅讓民眾還要額外耗費時間前往調解，也變相增加基層公務人員工作量，交通數據顯示，台中市去年1到10月交通事故件數達5萬8885件，較去年同期，增加了2萬4087件，市府應更積極改善交通安全。

陳俞融建議，除了現有道安會報、易肇事地點會勘以外，也應參考其他縣市做法，如高雄市推動打造「完全街道」，目前已成為六都中交通事故總件數降幅最高城市，台中市對於交通安全不能再原地踏步。

交通局長葉昭甫則表示，市府目前已完成設置行人庇護島210處、退縮行穿線133處、標線型人行道153條、綠斑馬676處、行人號誌1999處、行穿線照明燈20處及130處行人專用時相及325處行人早開，會持續以減少交通事故死亡人數為目標。

葉昭甫指出，市府透過推動多項交通安全改善措施，盼降低事故死亡人數，包含大一新生機車安駕特訓班、靜城專案、行人正義大執法、客運業駕駛人路口停讓行人安全、無號誌路口智慧路標、行穿線照明燈及酒駕累犯生命禮儀課程講習等。