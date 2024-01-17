網傳北京清華畢業生80％都出國 校方急闢謠：數據不實

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網傳清華大學8成畢業生離開校園後都選擇出國，引發輿論熱議，校方緊急出面闢謠，亮出統計數據證明，畢業生出國深造比例僅有8％。

綜合陸媒報導，清華大學召開就業工作會，公布該校應屆畢業生去向，數據顯示，清華2023年本科畢業生3,200多人，研究生畢業生5,200多人，總體出國深造比例為8％。其中，本科生出國深造比例為15.6％，境內深造比例為65.2％ ；碩士生出國深造比例為5.9％，境內深造比例為6.9％。

此外，根據清華校友總會「清華人」小程序註冊信息，近20年出國留學的校友完成學業後，大部分已歸國工作。

至於清華畢業生都去了哪些行業，校方指，本屆畢業生在關乎國計民生的重要領域重點單位就業比例為83％。簽約的主要單位覆蓋國防科技、製造業和能源業、資訊通訊和互聯網、公共管理與服務、高等院校及科研院所等多個重要行業領域。過去十多年，清華畢業生在國內重要領域重點單位，就業比例均在80％以上。

在畢業生就業的公司中，國企前兩位是中國航天科技集團、國家電網公司，民企前兩位是華為、比亞迪。

澎湃新聞引述中國教育發展戰略學會學術委員會委員陳志文的文章指，疫情結束後，中國赴美留學人數繼續下滑0.2％，印度赴美則大幅增長35％。陳志文指出，除了新一代年輕人留學意願在快速下降，美國帶領西方發達國家圍堵中國，也是影響畢業生出國的因素。