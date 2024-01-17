校園DISC計畫 點亮學生 成就新高度

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高洋一對一學習股份有限公司 陳威華董事長及正大亞洲顧問有限公司劉珊珊總監攜手引進DISC個人特質評估，啟動走進校園計畫，為學生們打開了一扇了解自己的大門，為未來的發展奠定了堅實的基石。

高洋一對一學習一直以來致力於提供學生們最優質的學習體驗，公司深知教育不僅僅是傳授知識，更是培養學生全面發展的關鍵。為此，公司積極尋找合作機會，期望透過創新的方法為學生提供更多元的學習機會。

右一高洋一對一學習 董事長 陳威華。圖/高洋一對一學習提供

陳威華董事長在合作發表會上表示：「我們非常榮幸能夠與正大亞洲顧問有限公司攜手合作。這次引進DISC個人特質評估，是我們共同致力於學生全面發展的一個重要里程碑。這套評估工具不僅能夠幫助學生更深刻地了解自己，還能提供寶貴的人際互動指南，助力他們在未來的學業和職業生涯中更上一層樓。」

DISC個人特質評估，以其簡單卻有效的方式，將個體分類為四種主要的行為風格：支配型、影響型、穩定型、遵循型。這四個維度涵蓋了個體的溝通風格、工作方式以及與他人合作的傾向。通過了解這些特質，學生們可以更好地理解自己的行為和反應，進而在學業和社交場合中更加靈活地應對。

劉珊珊總監進一步補充：「我們深信，這次的合作將為學生提供一個全新的視角，使他們更好地應對多變的社會環境。DISC的評估結果不僅僅是一個報告，更是學生自我發現的開始。我們將透過一系列的工作坊和活動，協助學生將這些認識融入實際生活，並在人際交往中更加聰明地運用這些知識。」

為了確保學生充分參與並深度體驗DISC個人特質評估的應用，高洋一對一學習股份有限公司將啟動走進校園計畫。計畫中將包括舉辦講座、工作坊、小組討論等多種形式，讓學生們在輕鬆愉快的氛圍中學到更多實用的技能。

此外，公司還將提供專業的顧問團隊，協助學生理解評估結果並提供個別諮詢。這會有助於學生更深入地了解自己的優勢和挑戰，並制定更貼近自身所需的成長計畫。

這次合作的最終目標是讓學生提升自我認識和發展人際技能，能夠勇敢地迎接未來的挑戰。高洋一對一學習股份有限公司相信，通過這樣的全面培養，學生們不僅能在學業上取得更大的成就，還能在社會中展現更出色的表現。

在不斷變化的社會中，教育不僅僅是知識的灌輸，更是啟發潛能的過程。這次合作，是高洋一對一學習股份有限公司不斷創新的一部分，也是對未來教育方向的一次積極嘗試。公司期待通過這次合作，為更多學生打造一個全面發展的學習環境，讓他們成為更自信、更有創造力的未來領袖。

正大亞洲顧問有限公司 劉珊珊 總監。圖/高洋一對一學習提供

劉珊珊 Forest Lau 正大亞洲顧問有限公司創辦人兼課程培訓總監

♦️ Monash University 澳洲蒙納許大學 輔導學碩士

♦️ Ohio University 美國俄亥俄大學 心理學文學士

經歷

在鄉間成長，從小體會到大自然環境裡的豐富生態，自然與人有著很深的連結──不斷感受、珍惜、善用地體會著一切的珍貴。

加上日後持續地學習，並從事體驗式培訓及課程統籌，在籌劃及促進團隊建立與賦權、自我認識與突破、領導力、青年發展、溝通技巧、人際發展等擁有二十多年的豐富經驗。

多年來在香港為機構、企業、教育機構及學校服務，至今已有超過一千多名來自不同專業及團體的學員，曾參與由Forest設計或協助的工作坊及活動，其中包括：

‧香港理工大學青雲路領袖培訓計劃、

‧香港勞工處及聖公會展翅計劃、

‧和多間中小學、大型公營和私營機構，及組織之課程設計及培訓工作等。

Forest從成長經歷與實務經驗裡，深刻地感悟到： 「每一個人的內在，如同森林，是擁有充沛資源的生命綠洲。」

所以每一個人，都有盡展所長的能力和空間。英文名字取名為Forest，便是寄語以己所長，協助不同年齡和需要的對象，發掘潛能、衝破極限、展步向前。