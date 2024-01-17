不讓房東超收電費 台電租屋族用電查詢專區月底上線

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房東超收電費問題層出不窮，為促進租屋族用電資訊透明化，台電將設置「租屋族用電查詢專區」，房客可透過電號查詢用電情況，內政部也會調整租賃契約範本與相關規範，以兼顧房東隱私權，專區預計1月底上線。

全台租屋族超過300萬人，有不少租客遭遇房東超收電價，賺取驚人價差，現行用戶要取得用電資訊，需輸入「電號」，才能得知電費。

民進黨立委洪申翰去年11月在立法院質詢關切此事，要求台電3個月內提出租屋族用電資訊透明化方案，經濟部長王美花允諾並表示，會主動找內政部討論租賃契約涉及的技術細節，以兼顧承租戶權益與房東隱私權。

洪申翰今天在臉書發文表示，台電即將設置「租屋族用電查詢專區」，相關資訊透明化網路頁面已經在規劃、測試中，租賃契約範本及相關法規，也都會配合台電的資訊揭露進度逐步調整。

同時，相關的資訊透明化必須以「保護個資隱私」做為法規前提，盼透過用電資訊的透明化，減少租屋族與房東之間，因資訊落差所導致的紛爭與不信任。

台電說明，「租屋族用電查詢專區」是讓房客透過電號查詢用電情況，以了解房東收取電費的合理性，由於用電資訊牽涉個資問題，內政部也會調整租賃定型化契約與其他規範，例如規範房客租月到期就不能查詢用電資訊，解決房東相關疑慮，專區預計1月底上線。