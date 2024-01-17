泰國擬購買中國潛艦 內閣將作最後決定

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泰國國防部長蘇信（Suthin Klangsaeng）16日透露，泰國內閣正準備就購買中國製造的潛艦作出最終決定，並表示這是在總檢察長辦公室批准該潛艦使用中國發動機，並建議延長合約後作出的決定。

泰國去年向中國支付70億泰銖的分期款項，用於購買3艘「元級」S26T型潛艦中的1艘。該潛艦原本是要配備德國製造的柴油發動機，但由於德國禁止對中國出口該發動機，讓這筆交易被推遲。爾後，中國提議用中國製造的設備，取代德製發動機，但中方與泰方的幾輪談判均未取得最終結果。

為解決這個問題，泰國皇家海軍提議從中國購買一艘護衛艇。 但若購買護衛艦將導致增加10億泰銖的額外費用，計畫因此延宕多時。

據泰國《頭題新聞》報導，蘇信16日表示，泰國內閣正準備就購買中國製造的潛艦作出最終決定，內閣的決定將取決於3個關鍵因素：海軍的行動需求、國家利益的維護以及防止中泰外交關係受到任何負面影響。

他表示，在總檢察長辦公室審查後，泰國皇家海軍將徵求包括國務委員會、國家經濟和社會發展委員會、國家預算局、泰國志願防衛隊、國家審計署、國家外交部和財政部在內的各個政府機構 的意見。

除此之外，泰國皇家海軍也考慮將2023年12月30日已到期的合約再延長1217天，以獲得該潛艦的所有權。屆時泰國皇家海軍負責人或相關代表將出面簽署合約，將債務期限從2017年延長至2027年。