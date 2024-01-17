公益團體送愛 捐贈百萬物資與關懷金

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農曆春節前，為關懷偏鄉弱勢，社團法人中華民國芮霓社會關懷協會，17日在台中立達啟能訓練中心，由協會理事長陳袽琪，代表捐贈共計105萬元的物資與關懷金，由台中市社會局專門委員吳文楦、9家社福團體代表，及慢飛家族執行長蔡惠玲共同出席受贈，並回贈感謝狀，表達謝意。

芮霓社會關懷協會，成立前7年以來，長期執行公益活動，為重度、極重度身心障礙者的慢飛天使及弱勢家庭對象，提供生活自立的資源協助，每年均籌募上百萬元的專業服務費用。

該協會目前已幫助全台逾500位偏鄉的慢飛天使、邊緣關懷戶以及老人教養院，陸續透過帶領企業ESG關懷的落實募款，讓收養弱勢對象的社福機構，及中部各邊緣家庭，得以維持營運、生活環境改善，讓孩童及高齡長輩，可以在生活及學習上，更無後顧之憂。

芮霓關懷協會除認養邊緣關懷的家庭兒童，也會探訪邊緣關懷戶，了解邊緣家庭的需要。陳袽琪致詞時表示，各偏鄉社福團體及邊緣的弱勢家庭，經常為籌措受照顧對象的龐大經費需要，到處奔走，許多邊緣關懷戶，更是常見隔代教養、無法溫飽；甚至孩童失學或是家中長輩無法即時就診的狀況頻傳，令人不捨。

芮霓關懷協會過去透過公益募款餐會、音樂會及小額捐款等各種方式，向企業大眾募款，希望大家有錢出錢，有力出力。

協會17日將2023年舉辦公益音樂會募款所得餘額105萬元，以物資與關懷金方式，全數捐給中彰投社福單位所需的無障礙環境修繕、營運設備、中繼站冷氣設施、老人就診交通車預備金、大樓工程建設款、中心動土金，及公益路跑籌備款等，共有10家單位受贈。

協會期待能透過每位天使愛的力量，不僅祝福更多人，共同守護、溫暖黑暗角落的心，更能牽起你我的手，讓國家社會更美好。

芮霓關懷協會也誠摯邀請社會大眾、學校、社團及企業，透過個人資助或共同資助的方式，可線上捐款，或透過每月定期定額的小額捐款，加入支持芮霓關懷協會的「逐夢天使」行列，將愛心燃燒起來，讓愛無限，用愛逆轉勝！