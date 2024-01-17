美12月零售數據再打臉降息 台指期夜盤痛失17,200點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

零售數據來襲，美國降息預期再遭潑冷水，美國聯準會（Fed）官員淡化3月降息預期，美元指數、十年期美債殖利率雙雙攀上近一個月以來高點，十年期美債殖利率17日盤中重返4％之上，美股三大期指盤前持續走弱，台指期夜盤也未能擺脫頹勢、續挫44點，暫報17,191點，失守17,200點關卡。

外資17日大砍台股782億，拖累加權指數失守季線、創下近兩個月以來新低，而受美股三大期指持續走弱衝擊，台指期夜盤也氣虛；觀察期交所內的商品交易情況，小臺指期下跌26點、電子期貨下跌1.45點、小電子期下跌1.8點、半導體30期貨下跌9點、台灣50 ETF則小跌0.15點。

國外指數期貨部分，連接美股四大指數的期貨商品全數回檔，美國道瓊期貨重挫134點，那斯達克100指數期貨、美國費城半導體期貨也下挫96點及27點，美國標普500期貨則跌5.25點；英國富時100期貨更是重跌102點，報7,417點；商品期貨方面，黃金US期小漲5點、台幣黃金期下跌8點、布蘭特原油期貨下跌28點，成交價暫報2,424點。

美國12月零售銷售月增率0.6％，超越市場預期的0.4％以及前值的0.3％，荷蘭國際銀行點出，股市的上漲提振了消費者的信心；德國商業銀行則認為，迄今為止美國經濟尚未陷入衰退，主要要歸功於強勁的私人消費。

而根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期3月降息至少1碼的可能性大幅降至61.1％，遠低於一周前的67.4％，且有近四成投資人押注3月聯準會仍不會啟動降息動作，顯示市場投資人在關注聯準會成員評論以及最新經濟數據後，對聯準會提前降息的預期正在明顯降溫。

永豐期貨表示，台股連兩日收實體黑K棒，同步摜破季線及17,200點支撐，空方氣勢有轉強跡象，加上新台幣三天重貶逾4角，外資資金外流壓力未除，短線不排除有續弱可能，而台積電18日法說會將成為市場觀察重點，後續美國財報陸續登場，兩大事件也將牽動台美股市表現。