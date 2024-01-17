前往主要內容
工商時報LOGO

李強與愛爾蘭總理會談：中方將給予愛爾蘭單方面免簽待遇

  • 中時即時 李文輝
中國國務院總理李強在都柏林國賓館同愛爾蘭總理瓦拉德卡舉行會談。(新華社)
中國國務院總理李強在都柏林國賓館同愛爾蘭總理瓦拉德卡舉行會談。(新華社)

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸界面新聞17日報導，中國大陸國務院總理李強當地時間17日上午在都柏林國賓館，與愛爾蘭總理瓦拉德卡會談。李強表示，為便利兩國人員往來，中方將給予愛爾蘭單方面免簽證待遇。愛方願積極考慮為中國公民訪愛提供更多便利，歡迎更多中國企業來愛投資興業。

李強表示，中愛建交45年來，雙邊關係保持健康穩定發展。特別是近些年，在習近平主席和希金斯總統戰略引領下，中愛互惠戰略夥伴關係日益深化，各領域交流與合作不斷拓展，為兩國人民帶來了實實在在的利益。中方願與愛方一道，發揚傳統友好，築牢政治互信，深化互利合作，更充分共用發展機遇，更好造福兩國和兩國人民。

李強指出，中方願與愛方堅持互尊互信，努力求同存異、求同化異，加深相互理解，在重大問題上相互支持。雙方要堅持互惠互利，始終將彼此看作重要合作夥伴和發展機遇，持續擴大貿易規模，加強在綠色低碳發展、可持續農業、金融等領域合作，拓展數位經濟、生物醫藥、人工智慧等創新合作，把合作的蛋糕越做越大。

李強表示，為便利兩國人員往來，中方將給予愛爾蘭單方面免簽待遇。希望愛方為中國企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。中方願同愛方加強在聯合國等多邊架構內的協調合作，踐行真正的多邊主義，共同應對全球性挑戰，推動構建人類命運共同體。希望愛爾蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮更大作用。

瓦拉德卡表示，中國是愛爾蘭的重要合作夥伴，兩國始終堅持相互尊重、相互信任。愛方讚賞中國經濟社會發展取得的巨大成就，一貫恪守一個中國原則，希望中國早日實現和平統一。愛方願同中方擴大雙向投資，加強農食、創新、綠色發展等領域合作，深化教育、文化等人文交流。愛方願積極考慮為中國公民訪愛提供更多便利，歡迎更多中國企業來愛投資興業。愛方支持進一步深化歐中合作。

會談前，瓦拉德卡為李強舉行隆重歡迎儀式。李強檢閱了愛爾蘭儀仗隊。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 全面中止ECFA？國台辦曝進程

  2. 60歲才能申請新制勞退金？「3除外情況」符合1項就先領

  3. 明起5天勞保局密集發錢 勞保國保最新統計出爐

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。