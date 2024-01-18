全國單一自住房屋 99％可適用1％房屋稅

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全國單一自住房屋在7月囤房稅2.0上路後，適用房屋稅率將由現行1.2％降至1％，該規定有排富條款，但據最新規劃，僅各縣市符合單一自住現值房屋中最高的1％或0.5％可能被排除適用，即310萬戶單一自住宅中將有逾300萬戶可享最低稅率。

據了解，財政部近日邀地方政府討論，除暫定單一自住現值基準計算方式初步原則和方向，由於房屋稅為地方稅，各地方政府須配合修正公布「房屋稅徵收自治條例」，因此也決議各縣市最遲應於明年2月底前完成，明年5月申報房屋稅時適用。