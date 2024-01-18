他的故事，改變卑微人生成功致富！改變金獎影帝馬修麥康納的一本書

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一個名叫哈菲德的牧童，有志於脫貧致富，從他的富商主人那裡幸運地得到十卷神祕的羊皮卷，遵循卷中的原則，他執著創業，最終成為了一名偉大的推銷員，建立起一座浩大的商業王國。 本文摘自《世界最偉大的推銷員＆神祕羊皮卷》，電影演員馬修•麥康納 (Matthew McConaughey)曾表示，該書改變了他的生命，並讓他有勇氣朝向成為演員的人生目標邁進。

巴忒羅斯在他的帳篷裡氣憤地來回踱步，偶爾停下皺著眉頭望向那個怯懦懦跪在靠近帳篷門口的年輕人，並且搖搖頭。終於，巴忒羅斯彎下抱病的身子，揮了揮手要他靠近一點。

成為偉大推銷員的夢想

「哈菲德，我一向把你當作我親生的兒子，但我今晚對你提出的請求感到為難及困惑。難道你不滿足於現有的工作嗎？」

這個年輕人的雙眼只敢盯著地毯：「不是的，閣下。」

「或是這支日益擴編的商隊，使你照料我們所有動物的工作量加重太多？」

「不是的，閣下。」

「那麼，可以再次詳述你的要求嗎？以及你提出這項不尋常的要求的真正原因。」

「我渴望成為像您這樣做買賣生意的商人，而不只是為您照顧商隊駱駝。我希望自己成為像是哈達、西門、迦勒，以及其他能夠從我們的商隊車上，帶著動物所能承載大批的商品去做買賣，然後為您和他們自己賺取金幣回來的商人。我希望改變自己卑微的人生，與其當一個默默無名的駱駝牧童，我更想成為您的推銷員，獲得財富與成功。」

「你怎麼知道會有這種事情？」

「我經常聽您提到沒有任何其他生意或專業，比推銷員更有機會脫貧致富。」

巴忒羅斯點點頭，想了一下，繼續問年輕人：「你認為自己有能力像哈達與其他推銷員那樣表現傑出嗎？」

哈菲德直視著這位老者，回答說：「有許多次，我聽見迦勒向您抱怨他運氣不好遇到意外導致銷售不佳，我也聽見您不斷提醒他，只要願意學習並運用銷售的原則和法則，任何人都可以在短時間之內讓貨品完售。若您相信人人稱為傻子的迦勒都可以習得這些原則，那為什麼我就不能學習這些特殊知識呢？」

「如果你真能熟習這些原則，你的人生目標會是什麼？」

哈菲德猶豫了一下，說：「全國所有人都知道您是個偉大的推銷員。世界上沒有任何人像您運用那些神奇的銷售技巧，建立這麼龐大的商業帝國。我的願望是能成為能夠超越您的商人，成為全世界最富有、最偉大的推銷員！」

巴忒羅斯身子往後挪動，端詳著這位膚色黝黑的年輕人，身上的衣物還散發著動物的氣味，但態度卻不是很謙遜。「那麼，你會如何運用這些巨大的財富，以及隨之而來極具影響力的權勢呢？」

「我會做與您相同的事情。我會讓我的家人享受世界上最好的東西，其餘的用來幫助有需要的人。」

巴忒羅斯搖搖頭說道：「孩子啊！握有財富不應成為你人生的目標。當然，你說的話很有說服力，但也僅僅是嘴中的語言；真正的富裕在於心靈層面，不是你的荷包。」

哈菲德堅持地說：「閣下，您確實是荷包滿滿，不是嗎？」

這位老者面對哈菲德的膽識，臉上堆滿了微笑：

「哈菲德，就以物質財產來說，在我與希律王宮外最貧窮的乞討者之間僅有一項差別——乞討者只需要擔心下一餐在哪裡，而我卻只是在想：下一餐是不是我的最後一餐。」

「不！孩子！萬不可以只是嚮往致富，努力工作也不僅是為富裕，而是要得到幸福、去愛人與被愛，最重要的是得到內心的平靜安穩。」

哈菲德不放棄地說：「但若沒有錢根本買不到這些東西啊！有誰能在貧窮的生活裡得著平靜安穩的心呢？誰能在餓肚子的時候還感到幸福呢？若無法供應自己的家人吃飽穿暖，又怎麼有能力展現他對家人的愛呢？」

「您自己說過財富是好的，因能為他人帶來快樂；那麼，因何我想以致富作為目標卻不是好的呢？對那些在沙漠中的修道者來說，貧窮或許是一種特權、甚至是一種生活方式，因為他們僅僅需要維持自己一個人的生活，不用供應其他人，只要討神的喜悅便可。但我卻認為貧窮是能力不足或缺乏雄心壯志的標誌，然而我覺得自己並非如此。」

巴忒羅斯皺起眉頭：「有什麼事情讓你突然有了雄心壯志？你剛剛提到需要供應家人，你雙親因瘟疫過世之後，我收養了你，目前除了我，你還沒有其他家人。」

哈菲德那曬得黝黑的臉龐掩蓋不住臉頰上突然泛起的脹紅：「有一次我們在希伯崙紮營，要起行之前，我遇見賈尼的女兒……她……她……」

「喔！喔！這才是實情！是愛情將駱駝牧童變成準備戰鬥的勇敢英雄，而不是什麼偉大的雄心壯志。賈尼是個極為富裕的人，但是，他的女兒跟一個駱駝牧童……？這是不可能的！不過，他的女兒跟一個英俊富有的年輕商人……哈！這又是另一回事了！非常好，我的青年勇士，我會幫助你成為一個成功的推銷員。」

這個年輕人跪了下來、抓住巴忒羅斯的長袍：「閣下！閣下！我不知道如何表達我內心的感謝？」

巴忒羅斯讓年輕人放開緊抓的手，往後退了一步：「我建議你暫時保留謝意，留給我將要送給你的禮物。我能給你的幫助，比起你自己要付上的極大代價而言，不過只是沙塵一粒。」

哈菲德喜悅之情瞬間褪去：「難道你不願意教我成為一個偉大推銷員的原則和法則嗎？」

「不，我不是這個意思。你從小到大，我都沒有寵溺過你。所以我經常被人批評對你太嚴格，竟只讓你當一個駱駝牧童。但是，我相信若你內心火般的熱情是正確的，終有一天它會顯露出來……到那時，你這麼多年付出的勞苦，必使你成為一個成熟穩重、傑出卓越的男人。我對你今晚提出的請求感到欣悅，你的雄心壯志在眼中閃爍著熱情、從臉上發出炙熱的光芒，這是很值得肯定的，也說明了我的作法是對的。然而，你仍必須加倍努力地證明自己口裡所說的話。」

哈菲德沉默了，老者繼續說道：「首先，你必須向我證明——其實更重要的是對你自己證明，你能夠堅忍地過推銷員的生活，畢竟這不是一個容易的職涯選擇。的確，你經常聽見我談論成功的推銷員總能獲得龐大的報酬，這是由於真正能成功推銷商品的人是少之又少。多數人屈服於失望與失敗，卻沒有認知到其實自己已經擁有所有能獲得鉅富的工具。也有許多人在努力的道路上，遭遇每一個困境之時，總帶著懼怕與懷疑的心去面對，認爲這些困境是他們的敵人；然而，其實這些困境正是他們的好朋友及好幫手。遭逢困境對於成功來說是必要的，正如其他重要的職業，在銷售上的成功是接著許多掙扎和無數的挫折而來的。」

「然而，每一次掙扎、每一次挫折，都讓你的技巧和力量往上提升一個層次，磨練你的勇氣、堅忍、能力和自信，如此一來，困境就成了你的戰友，催逼你變得更好……或是受不了而放棄。每一次被拒絕就是逼著你往前進的機會，如果你試圖避免或是逃避，等同於放棄你的未來。」

年輕人點點頭，似乎想說些什麼，但老者揮了揮手，繼續說：

「況且，你要選擇的是世界上最孤獨的行業，即便是最討人厭的稅收員，日落之時也可以回家，甚至羅馬軍隊也有個營區稱為家。但是，你會在許多日落餘暉之時，孤單地接受朋友與家人離你甚遠的現實。而最使人觸景傷情、深感孤單的是，夜晚經過某個家時，看見溫暖的燈光輝映著全家共進晚餐、同享天倫的樣子。

「正是這些時候，誘惑會來到你面前，」巴忒羅斯繼續說：「如何處理這些前來的誘惑，會大大地影響你的事業。當你獨自與駱駝在路途上時，隨之而來的是恐懼與陌生感。我們的願景與信念經常會暫時被遺忘，而變得像一個小孩，內心渴望著獲得安全感與被愛感。這時，用來替代孤獨的事物總是會結束其銷售職涯，其中數以千計的人不乏擁有成為推銷員的卓越潛力。此外，在你的商品滯銷時，沒有人會體諒你或安慰你，除了覬覦你的錢袋之外，可能沒有人會來光顧的。」

「我會謹慎留意您的提醒與警惕。」

「那麼，我們就開始吧⋯⋯」