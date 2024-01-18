重要議案已非執政黨說了算…立院三黨不過半將重演20年前空轉鬥爭？

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今年大選，選民選出了「三黨不過半」的立法院，未來4年，任何政策不再是民進黨說了算，立法院責任重大，人人都有話語權，卻可能完全做不了事，整天空轉鬥爭。面對難關，新國會準備好了嗎？

人民期待有能力的政府，也期待有實力的制衡。我們會誠實面對新民意，時時警惕，穩穩地跨出每一步。」1月13日晚間，面對確定當選總統但立法院「三黨不過半」的政治新局，民進黨總統當選人賴清德這樣做出承諾。

背負連續執政8年的包袱，民進黨這次大選雖成功守住執政權，卻丟了國會控制權，今年2月以後，新國會會是什麼模樣？如何運作？三個主要政黨在競選期間對所有選民「說好的事」，又有哪些已具共識，人民必須緊盯新政府、新國會盡速落實？

沒有任何一黨可主導一切

正副院長選舉成政黨合作觀察重點

翻開立法院歷史，上次出現執政黨未在國會過半的情形已是近20年前，當時立法院席次還是225席，在前總統陳水扁8年任內，民進黨在立法院雖為第一大黨，但從未過半，造成「朝小野大」格局。隨立委席次減半為113席，實施「單一選區兩票制」，從2008年到今年選前，歷經16年共4次總統、立委合併選舉，只要贏下總統大選的政黨，就能取得國會過半。

單一選區兩票制：結合多數代表制和比例代表制的選舉制度，選民需要投兩票，一票投地方代表候選人，一票投政黨，以決定選舉最終的當選席次總數。

這一回，民進黨雖延續執政權，但在立法院的席次從過半的61席減少10席到51席，失去國會絕對主導權。力拚國會過半的國民黨也功虧一簣，在立法院雖有斬獲，從上屆的38席大增至52席，成為國會第一大黨，但就算加上泛藍2席無黨籍立委，仍離過半的57席差臨門一腳。柯文哲帶領的民眾黨則從上屆的5席立委，這次一口氣提升到8席，成為國會的「關鍵少數」。

在新國會組成上，新一屆立法院大洗牌，選前就有高達15位現任區域及原住民選區立委確定無法連任；選後，73個區域立委選區中，有14席由綠轉藍、1席由無黨轉藍；全部113席新科立委中，有44位是首度進入立法院，有接近4成的立委是新面孔。

不僅新面孔，本次還有10位「老面孔」在至少隔4年後重回立法院，包括國民黨的李彥秀、民進黨的王世堅，還有前高雄市長、國民黨不分區立委當選人韓國瑜，以及民眾黨的黃國昌。

三強鼎立的新國會結構，讓賴清德面臨立委減半後首次出現的「三黨不過半」情勢，沒有任何一黨可以主導一切，立法院的協商、妥協恐將更加頻繁，衝突也可能更激烈。而第一個關於政黨合作的觀察重點，無疑就是立法院開議後的正副院長選舉；由於藍綠兩黨皆未過半，且立法院正副院長選舉以不記名投票產生，有高度操作空間，新國會議長寶座鹿死誰手，猶未可知。

對此，國民黨政策會執行長、黨團總召曾銘宗指出，民眾黨有8席，某種程度上會為了自己政黨利益，與國會兩大黨妥協跟合作，「甚至民眾黨也可能支持民進黨的立法院長人選，不一定會支持國民黨，後續待觀察。」閱讀全文…

文／林良昇

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