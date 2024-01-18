蘋果市值遭微軟超車 黎方國：蘋概股本益比恐被下修

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蘋果在中國大陸降價求售，蘋果市值也被微軟超越，凸顯出外界對iPhone手機失去信心，連帶使得蘋概股也蒙塵。統一投顧董事長黎方國認為，未來蘋概股的本益比可能下修，目標價跟著拉低。

近期台股利空消息不斷，加權指數跌破季線，外資連3日賣超1,324億元。然而，跌更深的卻是蘋概股。

例如大立光，雖然獨家供應iPhone 15 Pro Max的潛望式鏡頭，但股價在去年反應完畢，今年以來跌幅已達13％。另一鏡頭廠玉晶光，去年雖然營收創新高，今年以來跌幅也達5.2％。

和碩去年底宣布，降低昆山廠的持股，改由陸廠立訊主導，也使得股價今年以來下跌7％左右。另一組裝大廠鴻海，今年以來股價下跌5.6％。

黎方國指出，過去每年都想要換手機，但是近期因為手機的殺手級應用已經很少了，導致消費者換機的意願降低。手機如果沒辦法創新，就會跟PC一樣成長力趨緩，甚至不成長。目前還暫時看不到AI 手機或相關應用，這會對蘋果和蘋概股帶來壓力。

他表示，蘋果前幾年以手機帶出成長動能，市值打敗微軟，成為美股第一，但現在又被微軟用AI PC來超車，微軟成功上演王子復仇記。如果，iPhone 16沒辦法提供新意，要等2025年才推出折疊裝置，對蘋果和蘋概股會有巨大影響。

黎方國強調，市場會對蘋果和蘋概股降低平等，使得本益比遭到下修，目標價是本益比乘以EPS，本益比下修就會使得股價更低。

另外，假如一樣都是賺10元的公司，但A公司是去年賺20元，今年賺10元；Ｂ公司是去年賺5元，今年賺10元，這樣就會認為B公司的成長性較好，給予較高的本益比，連帶會使得股價上揚。

當本益比下修之後，這時候就會從買成長性轉為買價值，就要等到跌深之後才去買他的價值。