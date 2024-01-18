央行罕見連兩日聲援台幣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

匯市前六大交易量

主要亞幣對美元升貶幅

新台幣兌美元匯率走勢

新台幣17日重貶1.97角，收在31.589元，本周三個交易日累計貶值達4.6角，也讓中央銀行罕見連二日出聲捍衛強調，今年以來新台幣對美元貶值2.7％，小於日圓貶4.62％、韓元的4.18％及泰銖的3.87％，波動度小於其他主要貨幣，顯示新台幣仍維持長期以來「相對穩定」基調。

匯銀主管表示，17日新台幣因為外資大逃殺，貶勢一波接一波，以31.45元開出後，沒多久就貶破31.5元重要心理關卡，「但外資還是不停落跑」。

盤中一度重貶至31.625元，狂洩2.33角，外資匯出力道龐大，匯市成交量爆出35.26億美元巨量，創2008年5月以來、逾15年半單日最大量，為史上第六大量，更是金融海嘯以來的單日最大量。

央行發文指出，美元為國際主要準備貨幣，美國聯準會（Fed）貨幣政策立場除影響美元利率外，也會影響美元走勢，如16日Fed理事Christopher Waller表示因美國經濟表現不錯，通膨緩慢朝政策目標下滑，未來Fed不必像以前快速降息。加上紅海事件影響運費，市場通膨疑慮略增，16日10年期美國公債殖利率上揚12個基本點（美債價格下跌），美元指數（DXY）續強，美股三大指數下跌，拖累17日亞洲股市續跌，主要亞幣對美元匯率多呈現貶值。

央行強調，2023年11及12月市場樂觀預期Fed將降息，美元指數快速走弱，新台幣對美元由2023年11月1日32.484元，累升5.69％至2023年底的30.735元，但今年以來受到國際美元走強影響，新台幣對美元貶幅看起來雖很大，至17日新台幣匯率31.589元，但與2023年11月1日相比還是升值2.83％。

「央行連續二日出聲穩市場信心，真的很罕見」，匯銀主管說，央行主要想強調，新台幣貶值是國際美元強勢造成，並非國內因素，且新台幣匯率相對穩定，近期跟著其他亞幣下挫，短線要看外資匯出力道及亞幣貶值情況，在尚未減緩前，新台幣只能跟著沉浮，加上地緣政治因素持續影響，不排除近期會持續靠向32元整數。