外資大賣782億 台股摜破生命線 萬七大關誰來守？

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四大內資大團結對抗外資大逃殺

台股內憂外患雙重挾擊，外資匯出致新台幣重貶，17日更大逃殺賣超782億元史上第三高並壓低台指期結算，股匯期三頭賺，公股、投信、自營商及壽險大戶等四大內資大團結，估至少砸下300～400億元護盤，台股收盤雖摜破季線，但跌幅1.07％、相較陸港韓展現強勁抗跌力；勞動基金及退撫基金手中合計仍握有1,555億元的銀彈，將伺機撥款進場。

台股連兩日共跌385點，外資連三天賣超台股高達1,324.42億元；元月來轉為賣超1,568.49億元，政策護盤急急如律令，17日代表政府基金及公股銀行動向的八大公股券商共買超132.07億元，為史上第六高。

外資17日賣超782.23億元、史上第三高，致加權指數下跌185點或1.07％收17,161點，成交量放大至3,917億元，跌破季線17,222點，並鎖定晶圓雙雄大賣，賣超聯電94,919張最多、賣超台積電93.2億元最多。

對比外資在2021年2月26日創下第一大賣超944.17億元、台股跌3.03％，以及第二大賣超、2022年3月7日的823.71億、台股跌3.15％，內資護盤企圖心強。

元月以來台股急殺769點，專家看「元月行情」不樂觀，但一致指向台積電18日法說會將偏正向，成為守住萬七大關總舵手。

稍早就看壞選後三黨不過半，台股將大幅拉回的資深分析師杜金龍表示，代表生命線的季線在17日被摜破，接下來萬七是心理關卡，沒有實質支撐意義，目前約16,523點的年線有較強支撐、具多空轉折意義；短線可能先在萬七止跌反彈。

國泰證期顧問處經理蔡明翰說，台股基本面偏正向不變，目前面臨美國3月降息雜音，接下來看美債殖利率及美元指數何時止升回跌，台股多頭走勢不變。

第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國及台新投顧副總經理黃文清，均認為台積電法說會將釋出展望佳的訊息，台股即使18日再回測萬七，也有機會守住。

勞動基金及退撫基金委託投信代操資金，各有1,365億元及190億元尚未撥款，過往經驗，曾在台股破季線就撥款，值得留意動向。