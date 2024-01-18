陸經濟保５成功 內需待衝刺

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大陸統計局17日公布，2023年GDP成長率5.2％，「5％左右」官方目標達陣。分析指出，今年經濟將延續平穩態勢，但消費復甦偏弱、房市低迷拖累投資增長、出口仍面臨外部需求下降，財政和貨幣政策的支持仍不可少。

經濟學人智庫高級分析師徐天辰表示，2023年大陸經濟成長基本達到預期，喜的是線下出行消費火熱、「新三樣」（新能源汽車、鋰電池、太陽能產品）出口高成長、地方債務問題也得到及時應對。憂的是地產行業依然未能擺脫困境。

儘管2023年全年GDP增長成功「保五」，但以去年第四季經濟增長5.2％來看，遜於市場預估的5.3％。

此外，2023年規模以上工業增加值年增率4.6％，固定資產投資增長3％，均略高於預期，但和2022年的5.1％相比，明顯動能不足。房地產開發投資全年衰退9.6％，成為拖累投資的主因。2023年社會消費品零售總額年增7.2％，優於2022年的年減0.2％，但仍略遜於預期的7.3％。

經濟「三駕馬車」的消費、投資、淨出口分別拉動經濟增長4.3、1.5、-0.6個百分點，對經濟增長的貢獻率分別是82.5％、28.9％、-11.4％，消費成為拉抬經濟動能的主力。

此外，大陸去年人口再減208萬至14.09億人，過往享受的人口紅利不再，烏雲持續施壓經濟，截至去年底人口總數較前年底減少208萬人。大陸人口連2年下滑，2022年底時總人口不足14.12億人，年減85萬人。當年出生956萬人，出生率為千分之6.77。