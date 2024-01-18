Fed又放鷹 美元高飛 黃金仆街

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美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）16日唱起鷹調，在確認通膨明顯走低前，不應貿然出手降息，此話一出市場對Fed3月降息的期待降溫，美元指數衝上1個月高點，美債殖利率隨之走揚。

美元指數延續16日勁揚0.67％的漲勢，17日升抵103.58，為去年12月13日來最高。美債殖利率也隨美元指數走揚，美國10年期公債殖利率17日揚升0.4％來到4.079％，連續2個交易日高過4％。16日10年期美債殖利率升幅達2.9％，創去年11月來新高。

紐約黃金期貨16日每盎司下跌1.3％，創12月4日來最大單日跌幅，17日盤中續跌0.3％報2,021.4美元。

華勒16日在布魯金斯學會主辦的線上討論會上指出，Fed的2％通膨目標近在咫尺，只要通膨沒有反彈也未盤旋在高檔，Fed今年就會啟動降息，不過，時機和實際幅度仍要視經濟數據而定，Fed應「有條不紊、謹慎小心」，降息不該躁進。他透露會緊盯2月發布的通膨報告。華勒表示：「既然經濟活動及就業市場的狀態良好，通膨也逐步朝2％目標降溫，我想沒有理由如過去那般急著行動或迅速降息。」

華勒的偏鷹論調，與市場期待大相逕庭。市場預期Fed最快在3月例會扣降息板機，2024年結束前6度降息，降幅達6碼。受此影響，市場下修對Fed的降息預期，芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易員預測Fed在3月降息的機率，由本周之初的81％驟降到65％。

上周出爐的美國12月消費者物價指數（CPI）年增3.4％，相較11月的3.1％回溫，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）明示，3月降息還太早，CPI報告提醒Fed尚須進一步拉低通膨。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Tom Barkin）指出，他還在尋找通膨朝2％目標邁進的確切證據。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）則說，他要看到更多數據才能決定是否降息。