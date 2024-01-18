布林肯示警中國：台海穩定 攸關全球五成商務

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近期中美就台灣選舉議題交鋒

大選落幕，美中在台海問題上持續交鋒。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日表示，全球有半數商務都經過台灣海峽，中國近年採取的對台措施與其利益背道而馳。他強調美國與全球各國都關注台海和平穩定，重申不改變現狀。

總統大選結果13日晚間揭曉後，布林肯發聲明祝賀民進黨總統候選人賴清德當選，引發中國強烈譴責，批評美國向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，並提出嚴正交涉。隨後，由美國前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）率領代表團14日來台訪問，也立即引來中國抗議。

CNBC報導，刻在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會的布林肯表示，台灣為全球樹立民主典範，美國堅持長期的「一個中國」政策，同時聚焦於維持現狀與台海和平穩定。

布林肯指出，每天都有50％全球商務活動經過台灣海峽，且台灣製造的半導體以各種可以想像的方式驅動世界，若以任何方式打斷或破壞，對每個人來說都是壞事。他批評中國試圖透過經濟、軍事、外交施壓、孤立台灣，不僅違背利益，且會適得其反。

台灣海峽地位的重要性和台灣半導體產業的影響力，足以牽動全球經濟，使得近年台海緊張情勢屢屢受到各國關注。日前外媒評估，一旦台海爆發衝突，全球將面臨10兆美元的經濟損失，超過俄烏戰爭和Covid-19疫情。德國外長爾伯克（Annalena Baerbock）稍早提到，每天全球50％貿易量和70％半導體經過台灣海峽。

中國駐美大使館網站公布，中國駐美大使謝鋒16日晚間在紀念中美建交45周年暨2024年新春招待會上致辭指出，台灣問題至今仍然是中美關係中最重要、最敏感、最具爆炸性的問題，「台海局勢不穩，中美關係難安」。維護台海和平穩定最符合中美雙方利益，中美三個聯合公報是最重要「護欄」，遏制「台獨」這個禍根亂源是最緊迫任務。

另美國眾議院在選舉前夕通過「不歧視台灣法案」與「台灣保護法案」等友台法案。中國外交部16日表示，美方應認清台灣問題的高度敏感性，立即停止利用台灣問題干涉中國內政，停止向台獨勢力發出錯誤信號、停止損害中美關係及台海和平穩定。