信心喊話 證交所、櫃買：投資人保持冷靜

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台股遭到外資連著兩天大提款1,233億元、台股跟著下跌385點，臺灣證券交易所與櫃買中心連袂信心喊話，當國際出現重大事件時，台股可能會與全球市場連動，強調台股基本面良好，投資人宜理性面對近期波動，呼籲投資人應保持冷靜，審慎評估國際事件對台灣的影響並理性看待近期股市變化。

受國際地緣政治風險高漲影響，17日台灣加權指數下跌185點，跌幅1.07％，成交量3,917億元，亞洲主要市場也全數下挫：日經指數下跌0.4％、韓國KOSPI指數下跌2.47％、上證指數下跌2.09％、深證指數下跌2.58％、香港恒生指數下跌3.71％、新加坡海峽時報指數下跌1.34％，證交所認為，除日本外，台股相較其他主要市場尚無跌幅較大。

證交所與櫃買中心分析，由於俄烏及以哈衝突持續未解，而紅海危機升溫，影響全球航運及供應鏈，加上美國聯準會官員淡化降息預期，美國10年期公債殖利率攀升與美元指數走強等衝擊，國際市場震盪劇烈，由於近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內加權指數可能會與全球市場連動，投資人應保持冷靜，並審慎評估國際事件對台灣的影響。

證交所強調，隨著產業庫存去化及終端需求回溫，去年11月、12月出口連續呈現正成長，國發會景氣燈號也重回黃藍燈，顯示台灣經濟自谷底回升，各主要預測機構也認為2024年國內經濟成長率可望超過3％，顯示台股基本面穩固；櫃買中心也指出，整體上櫃公司去年第四季營收呈逐月成長趨勢，且主計總處認為，今年台灣經濟成長率可達3.35％、國內經濟具動能。

證交所與櫃買中心重申，將密切注意相關國際事件對台股的影響，倘若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關，採取各項穩定市場措施，並確保確保上市櫃公司資訊公開透明。