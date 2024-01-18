國台辦：續推兩岸經濟合作交流

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國台辦17日舉行總統大選後首場例行記者會，針對兩岸經貿，國台辦發言人陳斌華表示，將持續推動兩岸經濟交流合作，讓台企更有獲得感、安全感和幸福感。至於大陸商務部將進一步研究中止ECFA早收清單優惠關稅，他重申相關部門依據ECFA條款及政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等關稅減讓措施。

陳斌華強調，ECFA是在「九二共識」的共同政治基礎上簽署並實施，民進黨頑固堅持「台獨」，拒不承認「九二共識」，是有關問題難以解決的根本原因。

他表示，陸方積極回應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同願望，在新冠疫情防控放鬆後，推動兩岸經濟交流合作克難前行、穩中有進，兩岸經濟交流合作、整合發展取得正面進展。以大陸海關總署數據來看，去年兩岸貿易額為2,678.36億美元，維持高位運行，大陸穩居台灣最大貿易順差來源。

大陸商務部統計，去年前11月大陸新核准台資計畫（含經第三地轉投資）6,936個，年增26.8％，實際利用台資金額26.9億美元，年增39.9％。陳斌華表示，陸方採取實質措施協助台企轉型升級與「智改數轉」，拓展內需市場，推動兩岸產供鏈技術與規則對接，探索企業合作新模式。